© Plovdiv24.bg Явно в Пловдив само проблемите, на които се дава гласност през медиите, намират решението си. Така читател на Plovdiv24.bg започва сигнала си до нас. Поводът - изграждането, или по-скоро неизграждането на новия спортен комплекс на булевард "България" в Пловдив.



Ето какво иска да ни каже човекът:



Докога ще чакаме някой в общината да започне да си върши работата? Преди няколко години започна изграждането на нов спортен комплекс до езиковите гимназии. Подредиха децата, за да посрещнат Христо Стоичков и официалните гости и им обещаха, че скоро ще има къде да играят. По време на изборите Бойко Борисов и Костадин Димитров се снимаха там, за да покажат колко много работи пловдивският кмет. Работи, ама само на снимки.



Три години минаха, но спортен комплекс няма. Изградиха се 2-3 игрища, които вече са в окаяно състояние – мръсни, с изпочупени седалки, стърчащи ел.кабели, счупена ограда на няколко места, навсякъде боклуци, всичко е обрасло с треви и храсти, които никой никога не е почиствал. Няколко пъти работниците, които бяха там, казват, че Общината не плаща и няма да правят нищо повече. В същото време всяка вечер виждам, че деца тренират между стърчащите кабели на електрическите стълбове и между боклуците.



Трябва ли да стане още един трагичен инцидент в район "Северен" и то с дете, та кметът да се сети за тия игрища? Всичко това се прави с нашите пари, от нашите данъци. Кой ще плати за ремонтите на всичко изпочупено? Пак ние... Имат ли Акт 16 изградените игрища и безопасни ли са те за децата, които тренират там? Защо изобщо се допускат деца там, като още не е завършено?



Кой осъществява контрол и кой трябва да поддържа изградените игрища? В момента е явно, че никой не го прави. Какъв е срокът за цялостно им завършване? Първоначално беше казано, че ще бъдат готови до края на 2023, но 2025 още е строителна площадка.



Ваш редовен читател,



Милко Милков



Какво казаха от Общината в началото на август по темата - припомнете си тук.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.