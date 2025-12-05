ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
Автор: Георги Кирилов 14:08
© Plovdiv24.bg
Огромен корупционен скандал е на път да избухне в Пловдив около довършването на строителството на спортния комплекс между двете езикови гимназии – ЕГ "Иван Вазов“ и ЕГ "Пловдив“.

Предстои общината да обяви изпълнител на обществената поръчка за Етап 2 от комплекса, а Plovdiv24.bg научи, че фирмата, която бе избрана за Етап 1 и така и не го довърши изцяло дори и с 2-годишно закъснение, отново се е кандидатирала да строи, надявайки се да получи и новата поръчка.

Става въпрос за МСПОРТ БРОС ЕООД, която е със седалище София, а управител и едноличен собственик на капитала е бившият баскетболист Никола Славейков Трайков.

Въпросната фирма вече усвои всичките 5 791 666 лева, предвидени за първия етап, но скандалното е, че в момента той е завършен едва на 60 процента. Според проекта трябваше да има изграден паркинг, а такъв няма. Съблекалните също не са довършени. Строителната площадка е опасна, необезопасена, без техника и без работници. Учениците пък ежедневно преминават през кал, изкопи и метални конструкции, което е реална опасност за тяхната сигурност.

По договор, този първи етап трябваше да бъде довършен от "Мспорт Брос“ ЕООД до края на 2023 година.

Скандално е как при тези обстоятелства софийската фирма въобще е допусната да кандидатства за втория етап? Администрацията на община Пловдив дължи отговор на този въпрос!

В Републиканския бюджет има заложени 12 милиона лева за този етап 2 на проекта - голям терен с 400 метра лекоатлетическа писта около него и с две малки игрища (в бъбреците зад вратите), както и спортна зала за ЕГ "Пловдив" и един общ амфитеатър за събития на двете гимназии. 

Има обаче и още един друг скандален факт за бездействие от страна на Община Пловдив. В бюджета за 2025 година има заложени 150 000 лева, за да може да се направи цялостно проектиране на въпросния Етап 2 от строителството на спортния комплекс и бъдещата фирма победител в обществената поръчка да строи по него. Така щеше да се направят количествено-стойностни сметки и лесно да се изчисли колко точно пари ще са необходими за довършването на комплекса.

Да, но това така и не бе направено, а сега ще се строи на инженеринг, а спечелилата фирма сама ще си изготвя проекта и логично може да се очаква "раздуване“ на сметките, което е предпоставка за корупция в огромни размери! Случайно ли е това?

Ако скандалната софийска фирма бъде допусната до втория етап и не й бъде потърсена финансова отговорност за платения, но недовършен първи етап, то оставката на кмета, ресорните отговорни кметове и цялата администрация, отговорна за казуса, не би следвало да се поставят под съмнение!

Всичко по темата за спортния комплекс между двете езикови гимназии може да прочетете тук.



