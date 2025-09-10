ИЗПРАТИ НОВИНА
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:01
©
С началото на активния зимен сезон 2025 г. Летище Пловдив обяви две нови редовни линии, които ще свързват града с важни европейски дестинации.

За първи път в историята си, Ryanair ще предлага директни полети до летище Малпенса Милано, започвайки от 26 октомври. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – в петък и неделя oт 16:00 часа.

В същото време, от 15 ноември, авиокомпания Wizz Air ще започне редовни полети до Братислава, три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота. Часът на тръгване засега за всички дни е фиксиран - 19:25.

Билети за новите линии вече могат да се закупят от електронните страници на съответните авиокомпании.

С тези нови маршрути, Летище Пловдив продължава да разширява своите международни връзки и да предлага повече възможности за пътуване на жителите на региона.


