|Министър: Пловдив е ядрото на международните товарни потоци между Турция, Гърция и Европа
Според Гроздан Караджов Южна България остава регионът с най-големи инвестиции в транспортната инфраструктура от 2007 г. насам. Според министъра това превръща Пловдив в ядро на международните товарни потоци между Турция и Европа, както и между Гърция и Централна и Северна Европа.
"Тук, от Пловдив, се вижда не само какво сме направили, но и накъде вървим: към държава, в която свързаността дава сила, регионите – бъдеще, а инфраструктурата ускорява растежа“, заяви вицепремиерът.
