Кметът на Пловдив: Градът е жив и в късните часове

Докъде стигна ремонтът на кино "Космос", г-н Димитров?



Ремонтът върви с добри темпове. Фирмата изпълнител се справя добре, в линейния график са. Важно е пловдивчани да знаят, че емблематичното кино "Космос", в което се радвахме на много прожекции, може би след година вече ще има възможност да ни радва, освен с прожекции, и с представления от камерен състав, с музикални изпълнения и с всичко необходимо, за да имаме още една сцена, на която да развиваме културата на град Пловдив. 599 места, със сцена, която има подемници за придвижване на необходимите декори, техника, съблекални в подземието, съпътстващи помещения, още няколко конферентни зали, които са около киносалона, с прекрасно площадно пространство. Архитектите постоянно съблюдават строителството и контролират процеса. Така че очакваме тази година, или в началото на другата, да имаме възможност вече да се насладим на това пространство.



Има ли пусков срок? В началото на годината ли ще бъде готово?



Не, не. Срокът е година и половина, мисля, но фирмата показва забележителни темпове, така че очакваме да се справят преди това. Но ние по-скоро държим всичко да е качествено и след това гоним срока, защото толкова дълго е чакано. Все пак, да имаме и добро изпълнение, което очакваме от тях.



Очакваме всички с нетърпение, особено творците - музиканти и артисти, които ще се изявяват там, защото наистина сцените в Пловдив се задъхват. Страшно много събития има в града и още една сцена няма да е излишна.



Необходимо е, да. Няколко точки още трябва да отбележим. Първо, че е необходимо добро управление, след като бъде изградено киното. На куратора, който ще бъде назначен, и на целия екип, който ще работи в новото кино "Космос", ще им поставим задача да имат колкото се може по-малко нужда от допълнително финансиране от общината. Т.е. те трябва да се самоиздържат и да има съответно заетост.



Пловдив показва, че има нужда от нови сцени за култура. Како говорим за сцени, моето наблюдение показва, че повечето от тях са с около 500 места, а тук имаме 599. Знаете Дома на културата е с около 500 места. Концертна зала, която я чакаме - също. Можем да говорим много за нея. Но топката сега е в Министерство на културата.



А там как стоят нещата с ремонта?



От министерството трябва по-скоро да кажат. Там, знаете, има конфликт между строителя и архитекта, който е проектирал ремонта, поради несъответствие на мненията как да продължи самата реконструкция. Има стопиране на строителството. Няколко срещи имахме с Министерство на културата да им кажем какво мислим ние по въпроса. Вече от тях зависи да вземат правилното решение. Не знам защо не го вземат.



А имате ли вече обявени щатовете за кино "Космос"?



Тази година ще провеждаме процедурата по определяне на екипа, който ще работи в кино "Космос"“.



Може би когато мине бюджетът на общината?



По-скоро в двугодишния бюджет ще е, но не пречи и тази година да заложим финансиране на дейността, която ще се провежда там. Изключително важно е да се знае, че културната програма в Пловдив продължава. Ние имахме една изключително силна година – 900 събития в Пловдив. Имаше вечери, когато пловдивчани и гости на града се чудят на кое събитие първо да отидат. По 12 събития на вечер. Забелязвате, градът е жив и в късните часове, Главната улица е изпълнена с хора. Както се казва, опашките за сладолед в 24:00 часа са факт. И това трябва да продължи още повече във времето. Това, че бяхме одобрени от Национален фонд "Култура", ще ни даде възможност да продължим събитията от октомври до март. Всичко като програма вече е стиковано, така че и тази година през зимата ще имаме възможност за повече култура в Пловдив, което е изключително важно.



Какви средства предвиждате за култура в новия общински бюджет?



Пловдив е един от малкото градове, който инвестира много в култура. Знаете пословичните мнения, че всяко евро, инвестирано в култура, се връща по четири в града. Очаквайте още събития.



Знаете, разширяваме Hills of Rock с още едно събитие – PHILLGOOD. Освен това културната програма е наситена. Отново всички творци ще бъдат обезпечени, за да могат да представят своите изпълнения на тези, които желаят да ги посетят. Така че, очакваме отново увеличение на бюджета за култура. Ние сме обещали всяка година по 10%. Ще видим какви са възможностите и тази година, но ще направим всичко възможно да имаме ръст на парите за култура. А ние вече го имаме, след като разширяваме времевия диапазон, в който се представят съответните културни дейци в Пловдив, и не само.



Г-н Димитров, много ви атакуват заради Тютюневия град – там какво се случва? Това беше част и от апликационната форма на Фондация "Пловдив 2019" при кандидатстването на града за Европейска столица на културата?



Там направихме важната стъпка да дадем зелена светлина на консултанти, с които да направим така, че заедно с НИНКН, и Министерство на културата, да се случи така чаканото развитие на Тютюневия град. Това, което искаме с инвеститорите, които държат по-голяма част от собствеността на Тютюневите складове, е да намерим начин тези сгради да се използват не само като тютюневи складове, а и места за развитие, възможност да имаме още една точка, която да се разшири не само пешеходно, но и като атракции за пловдивчани. Знаете колко добре това се получи с квартал "Капана". Място за култура, място за привличане на много гости в града, които да прекарват свободното си време там. Така че ние търсим този вариант.



Имахме среща с всички замесени с проблематиката, поставили сме своите задачи. Големият проблем идва от това, че използването на тютюневите складове като такива не дава възможност за етажност на сградите и запазване на външната фасада. Така че именно такова решение търсим и изискваме от консултантите, които са съответно компетентни по сградите.



А със собствениците има ли някакъв проблем?



Не, няма. Знаете, ние имаме проект, който е за пешеходната част и за терена на Тютюневия град. Там нещата са ясни. Още повече с разширението на най-дългата пешеходна зона в Пловдив, която ще стане още по-дълга с ул. "Иван Вазов". Там вече имаме избран изпълнител, имаме и подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие. Може би догодина ще започнем и с реконструкцията на "Иван Вазов", която е изключително важна, стига да намерим подходящия подход, така, че да не затрудняваме тези, които водят децата си в училището, което е на улицата, и административните гради, които са съпътстващи улица "Иван Вазов". Надявам се всичко да тръгне, и то без напрежение в обществото.



А сега, ако ми позволите, ще ви задам и малко по-странични от културата въпроси. За електронното таксуване в градския транспорт се вълнуват хората. Там докъде сме? Кога реално то ще заработи?



В новата обществена поръчка ние сме заложили изключително големи санкции, ако тя не изпълнява своите ангажименти като курсове, изключително големи. Това е много важно пловдивчани да го знаят. Т.е. фирмата ще бъде глобявана с хиляди левове, ако не спре автобусът, ако подмине спирката, ако не си изпълни поетите ангажименти като курсове. Това трябва да се случи, за да можем после да преоборудваме тези рейсове и да има и електронно таксуване в град Пловдив.



Но преоборудването все още не е започнало реално?



То няма как да започне, няма избран изпълнител. Ние преоборудвахме автобуси, след това ги махнахме тези превозвачи, защото от 10 рейса идват 3, а това не е изпълнение на договора. И многото разговори, които проведохме с тях, бяха неползотворни. Съответно, ние прекратихме договорите, минахме на временна мярка и съответно рейсовете, които обслужват града ни, се повишиха. Но това трябва да е още по-стриктно контролирано и точно затова ние залагаме тези санкции в новата обществена поръчка.



А увеличение на билетите предвижда ли се? Защото ние май си останахме най-евтиният град в това отношение, от големите градове в страната?



Аз много държа на това ние да повишим качеството на услугата. Т.е. да покажем, че градският транспорт в Пловдив може да е точен, съобразен с таблата. Да имаме реална информация за това кога пристига автобусът, да имаме качествено обслужване на шофьорите, изпълняване на разписанията, топли, уютни, охладени съответно през лятото автобуси. С големите санкции, които налагаме относно всичко това и когато подобрим услугата, тогава пловдивчани няма да имат нищо против да плащат и по-високи билети за това.



Но преди да имаме качество, няма как да увеличим цената. Нека да покажем, че може да имаме и нормален градски транспорт в Пловдив и след това съответно и пловдивчани да плащат повече за това.



Имам и още един въпрос – предвижда ли се разширение на Околовръстното между "Асеновградско" и "Пазарджишко шосе" скоро? Защото там сега са две ленти и виждаме, че е доста проблемно мястото.



Ох, няколко пъти говорим за Околовръстното и трябва на всички да им стане ясно – това не е просто удвояване на околовръстното, това е един мащабен проект, който можем да го сравним с Южния обход на София, който ще бъде с една лента по-малко. Това са всички локали, това са всички съоръжения, които ще позволят безпроблемно преминаване на всички кръгови кръстовища през съседните населени места.



Оттам насетне проектирането на останалата част върви. Линейният график е от магистралата до кръговото на "Пазарджишко шосе" проектирането да е готово в началото на следващата година, съответно да се пусне обществената поръчка, след като имаме цената, на която ще се търгува. Трябва да бъде избран изпълнител в рамките на годината. Дано да се случат по-бързо процедурите в Агенция "Пътна инфраструктура". След това вече и участъците, които са с големи мостови съоръжения на всяко населено място, където имаме пресичане на Околовръстния път. Това не е просто едно удвояване, това е мащабно съоръжение, което пловдивчани чакат дълго време, може би над 30 години.



Другият етап продължава от другата страна, от магистралата до кръговото с "Пазарджишко шосе".



Ние изчистихме адски много проблеми заедно с колегите от Агенция "Пътна инфраструктура". Дотук се стигна, защото ние всеки месец имахме срещи, като повечето срещи ги направихме в град Пловдив. Намесата на колегите от различните министерства беше важна, и съответно с отчуждаването на имотите, за което трябваше на срещите да присъстват и собствениците. Така че ние направихме всичко възможно да не си говорят с писма, а вербално да се срещнат, да уточним какво трябва да се направи. Това даде възможност да имаме този сравнително бърз резултат, след като 20 години го чакахме и вече да имаме възможност да продължаваме строителството на тази изключително важна артерия за извеждането на трафика извън града.



ЖП линията също е много проблемна в града. Дали се предвижда някакво повдигане, че тия бариери и прелези да отпаднат? Това много затруднява трафика в града.



Имахме представяне на проекта на Националната железопътна компания, който касае ЖП линията и съответно повдигането на ЖП линията от гара "Пловдив" до гара "Филипово", и съответно от гара "Филипово" до "Скутаре".



Имахме представяне на идейния проект, идейното трасе на ЖП връзката "Крумово – Летище Пловдив", за да могат влакове да ходят и до летището, до развиващото се пловдивско летище, вече мога да кажа. Защото само в края на тази година имаме два допълнителни полета.



Това, което ние получихме като информация, е изключително важно. Трябва да имаме стиковане на проекта с проектантите на Националната железопътна компания, който до края на годината трябва да пуснем за обществена поръчка. Става въпрос за проектирането на моста над река Марица и съответно жп линията, която минава покрай него, на бул. "Копривщица". Това вече е създадено като организация. Екипите трябва да работят съвместно. Железопътната линия е важна, с оглед на елиминирането на задръстванията, които се получават по прелезите. Тя ще бъде повдигната. Показаха ни на колко спирки ще имат възможност пловдивчани да се транспортират от едно място на друго. Така че ние държим на нея и в разговора ни с министъра на транспорта, вицепремиера Караджов, ние сме изказали нашето желание и съответно настояване този проект да продължи. И аз имам увереност от него, че тази отсечка ще бъде проектирана. Съответно след това търсим и възможност за финансиране, което мисля, че ще участва в програмите. Връзката Пловдив-Филипово в момента се проектира. Имаме избран изпълнител, съответно в момента се извършват проектните дейности. От там насетне Филипово-Скутаре ще е на инженеринг, което го движи Министерството на транспорта през Националната железопътна компания, а ние съдействаме с всичко необходимо и задаваме темповете.