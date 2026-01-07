ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море"
"Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор "Черно море – Егейско море – Балтийско море“, а в Брюксел България, Гърция и Румъния подписаха Меморандум за разбирателство между правителствата за засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридор Черно море - Егейско море“, каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в края на миналата година.
Той изтъкна, че Пловдив е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа, където се пресичат две магистрали, две скоростни жп линии, големи индустриални зони, логистични хъбове и интермодален терминал.
|общо новини по темата: 27
