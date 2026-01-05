© Председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов в интервю за Plovdiv24.bg определи 2025 г. като добра и се надява със същото темпо на работа да се продължи и в останалите две години от мандата. Изказа задоволство, че не са се оправдали опасенията му заседанието на съвета преди коледните празници, когато се обсъждаха важни за града предложения, да бъде кошмарно и тежко.



"Сесията премина в спокойно темпо. На всяка сесия и в отделни точки има конфликтни ситуации, но в общи линии аз съм доволен от държанието на всичките си колеги. Заседанието мина в един доста коректен тон, въпреки че колегите си защитават своите възгледи и своите наставления от централите в София. За мен е изненадващо, че дори успяхме да приключим в определеното време“ – сподели той.



В интервюто коментираме и преформатиранията на групите, които се случиха тази година. Според Узунов транформациите не са се отразили на качеството на работа. "Имаме две нови групи – "Свободен избор“ и "Независими за Пловдив“. Те си имат своите виждания, внасят предложения, което е радостно за гражданите на Пловдив, че поставят условия, които са добронамерени за развитието на града“ – отбеляза председателят.



Неведнъж пленарната зала на Общинския съвет се е превръщала в арена на сериозни политически страсти. Във всяка подобна ситуация Узунов се е опитвал да балансира полярните настроения. Припомня, че след като ненадейно за него самия е бил избран за председател, приел с голяма усмивка, но в същото време заявил, че има своите виждания и принципи от личния си живот и от спорта и ще се опита да бъде председател за всички политически групи и всички общински съветници.



"Старая се да прилагам това, на което ме е научил футболът и по-точно съдийството - на моменти да бъда строг, на моменти да бъда шеговит, на моменти да бъда наистина балансьор и да контролирам нещата. Както на терена е било, така и в Общинския съвет. Мисля че в тази насока успявам да сплотя колегите, с всички сме приятели и поне до ден днешен не виждам нападки относно моето държание, моето поведение или неспазване на правилника. Винаги съм се старал, както е във футбола, да се спазват правилата на терена. В момента теренът при нас е залата на Общинския съвет“ – сподели той.



Това, че е привърженик на един определен отбор, не му създава дискомфорт, когато е в залата с фенове на другия отбор. "Шегуваме се помежду си. Аз съм привърженик на българския и по-точно – на пловдивския спорт. Мен ме радва много, че решенията за всички видове спорт в града ни се решават в положителна насока“ – каза председателят.



Като фен на волейбола се радва, че Пловдив се превърна във волейболна столица след като мъжкият отбор на "Локомотив Пловдив“ оглави класирането и се надява да стане новият шампион на България. Доволен е, че двата женски тима също се развиват в положителна посока. Изброява като добри постиженията на баскетболния отбор, борбата, гребането, фехтовката и т.н.



"Помагаме с каквото можем. Във всички спортове има развитие. За мен е голямо удоволствие, че пловдивският спорт е във възход“ – коментира председателят.



Споделя, че една от най-инфарктните ситуации в залата на ОбС е била при приемането на общинския бюджет. Това се случи едва през месец май, а се очертава ново повторение.



За двете години като председател на Общинския съвет се е научил да бъде още по-дисциплиниран и последователен.



"Аз се радвам, че в администрацията на Общинския съвет заварих много дисциплинирани и много работливи хора. Хора, които знаят защо са в администрацията на Общинския съвет. За което им благодаря. Аз без тях бях нищо. Сега смело мога да заявя, че без тях трудно бих се справил със задълженията си като председател на Общинския съвет. Радостно е, че всички ми помагат – като почнем от секретарите и стигнем до шофьора“ – сподели Узунов.



Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



