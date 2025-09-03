ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:29
©
"Христина бе убита… вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!". Това съобщи Николай Попов, бащата ни Сияна, преди броени минути.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ няколко души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.

Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал. 

Детето бе транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържаха по изкуствен път. Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев е имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза.

Вчера от Института за пътна безопасност публикуваха информация за нарушенията, които са констатирани:

• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.

• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.


Още по темата: общо новини по темата: 45
03.09.2025 Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
02.09.2025 АТВ-то от ПТП-то в Слънчев бряг с нередовни документи и незаконно се отдавало под наем
02.09.2025 ИПБ: Възмутени сме!
31.08.2025 Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
29.08.2025 Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
28.08.2025 Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място със същото
АТВ
Бог да прости невинната душица.Сега вече убиецът няма да излезе променят му обвинението на ПТП със смърт и умишлено и изгоря доброто момче дето поздравява.
0
 
 
МНОГО,МНОГО ЖАЛКО.ДА ПОЧИВА В МИР.БОГ ДА Я ПРОСТИ.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

