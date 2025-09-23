ЗАРЕЖДАНЕ...
|Убийството в пловдивски парк е извършено много жестоко и пред деца
Мъжът с основно образование, без работа и с предишни присъди. На 17 септември в парка Цветков е нападнал и пребил до смърт Величков. Побоят е станал на обществено място – до детска площадка, пред очите на деца и възрастни. Според свидетели пострадалият седял спокойно на пейка и не е влизал в конфликт. Цветков го обвинил, че е пил от бирата му, настроил мобилния си телефон, дал го на свидетел с указание да снима действията му и започнал да нанася удари.
“На записа се вижда нанесеният побой и се чува как обвиняемият се е заканва с убийство , казвал му е, че ще му счупи черепа и главата".
На видеозаписа, иззет като доказателство, се виждат многобройните удари с юмруци по тялото и главата на Величков, както и заканите на обвиняемия, че ще го убие. Пострадалият е издъхнал малко по-късно в изоставена къща в района.
Аутопсията показва тежка гръдно-коремна травма, счупени пет ребра и разкъсана слезка – пряката причина за смъртта.
Цветков е извършил деянието в изпитателния срок на предишна условна присъда от 2023 г. Свидетели описват поведението му като агресивно и неадекватно, вероятно под въздействие на алкохол или наркотици. Той е регистриран е в София, но живеел в Пловдив с жена на съпружески начела.
“Тя го е изгонила заради агресия към нея на 9 септември. Живеел е при роднини - обрал ги е с 200 лева, пиел е алкохол. Свидетели твърдят, че става въпрос за 1,5 литра", допълниха от държавното обвинение.
Прокуратурата настоява той да остане в ареста поради риск да се укрие и да извърши друго престъпление. Защитата на Цветков пожела по-лека мярка за клиента си.
“Признавам си, че съм го бил. За смъртта не. Може да е паднал", каза подсъдимият.
Според вещите лица смъртоносната травма е в причинно-следствена връзка с настъпилата смърт. В крайна сметка Цветков остава в ареста, реши съдът.

