© Plovdiv24.bg В Окръжния съд в Пловдив докараха окован под стража 27-годишният Христо Цветков от София, който е задържан за умишлено причинена смърт на пловдивчанин, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Христо Цветков е задържан по досъдебно производство за намерен починал мъж в изоставена къща близо до площад "Кочо Честименски" в Пловдив. Смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побой.



Арестуваният има предишни криминални регистрации и присъди. Окръжният съд трябва да прецени дали да му наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.