Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие призна подсъдимия Христо Цветков за виновен в това, че на 17 септември 2025 г. в Пловдив умишлено е умъртвил Калоян Величков, като деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалия начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди, а смъртта му е настъпила в периода между 18.00 часа на същия ден и 18.11 часа на следващия.Подсъдимият Христо Цветков призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Поради това и на основание НК Окръжният съд му наложи наказание в размер на 18 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.припомня случката: Христо Цветков живеел в Пловдив с приятелката си, но се разделили в началото на септември 2025 г., защото употребявал алкохол. Той се преместил при свой приятел за около една седмица в друго населено място, който го отпратил поради същата причина.На 17 септември 2025 г. Христо Цветков отново дошъл в Пловдив. Искал да се върне при приятелката си. Докато я чакал да се прибере в жилището си, той купил кенчета с бира и седнал на пейка в парка на площад "Кочо Честеменски“ в Пловдив. Към него се присъединил Калоян Величков, който водел скитнически начин на живот. Двамата започнали да разговарят.В едни момент Калоян Величков отпил няколко пъти от бирата на Христо Цветков, което го подразнило. Той му се развикал. Калоян Величков се преместил на друга пейка. Не след дълго Христо Цветков решил да му нанесе побой. Наблизо се намирал друг мъж, техен познат. Христо Цветков го помолил да заснеме с мобилния телефон побоя. Той се съгласил.Христо Цветков се приближил към пострадалия и започнал да му нанася удари с ръце и крака по главата и тялото. Обвинявал го, че му е откраднал бирата и го обиждал. Калоян Величков изпаднал в безпомощно състояние от побоя, но успял да се прибере в къщата наблизо, която обитавал. Няколко часа по-късно пострадалият починал от тежка гръдна травма, счупвания на ребра, разкъсване на вътрешни органи и кръвоизливи. През това време Калоян Величков бил заминал за София при негов роднина, където е установен и задържан от полицията.Със същата присъда днес Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимия Христо Цветков да заплати на пострадалата В. В. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000 евро ведно със законната лихва, считано от 17 септември 2025 г. до окончателното ѝ изплащане.На основание НК привежда в изпълнение наказанието 3 месеца лишаване от свобода, наложено на Христо Цветков по НОХД№211/2023 г. по описа на Районен съд – Царево, при първоначален строг режим.Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.