Убийство в пловдивски парк е извършено по особено мъчителен за убития начин

Христо Цветков Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Христо Цветков, на 27 г. Той е предаден на съд за това, че на 17.09.2025 г. в Пловдив умишлено е умъртвил Калоян Величков, на 52 г., като деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди. Смъртта на Величков е настъпила в периода между 18 ч. на 17.09.2025 г. и 18,11 ч. на 18.09.2025 г. Престъплението е квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3 и т.11, пр.1 вр. чл.115 от Наказателния кодекс.



Христо Цветков живеел в Пловдив с приятелката си, но се разделили в началото на септември 2025 г., защото употребявал алкохол. Той се преместил при свой приятел за около една седмица в друго населено място, който го отпратил поради същата причина.



На 17 септември 2025 г. Христо Цветков отново дошъл в Пловдив. Искал да се върне при приятелката си. Докато я чакал да се прибере в жилището си, той купил кенчета с бира и седнал на пейка в парка на площад "Кочо Честеменски“ в Пловдив. Към него се присъединил Калоян Величков, който водел скитнически начин на живот. Двамата започнали да разговарят.



В едни момент Калоян Величков отпил няколко пъти от бирата на Христо Цветков, което го подразнило. Той му се развикал. Калоян Величков се преместил на друга пейка. Не след дълго Христо Цветков решил да му нанесе побой. Наблизо се намирал друг мъж, техен познат. Христо Цветков го помолил да заснеме с мобилния телефон побоя. Той се съгласил.



Христо Цветков се приближил към пострадалия и започнал да му нанася удари с ръце и крака по главата и тялото. Обвинявал го, че му е откраднал бирата и го обиждал. Калоян Величков изпаднал в безпомощно състояние от побоя, но успял да се прибере в къщата наблизо, която обитавал. Няколко часа по-късно пострадалият починал от тежка гръдна травма, счупвания на ребра, разкъсване на вътрешни органи и кръвоизливи. През това време Калоян Величков бил заминал за София при негов роднина, където е установен и задържан от полицията.



Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.