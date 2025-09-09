Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища в страната

© В първото денонощие най-бързият засечен шофьор е достигнал средна скорост от 222 км/ч, което означава, че пиковите му стойности са били още по-високи. През изминалата нощ са регистрирани двама други шофьори със средни скорости съответно 219 км/ч и 213 км/ч.



Екип на NOVA проведе експеримент на магистрала "Тракия“, за да провери спазват ли се ограниченията по отсечката Вакарел – Ихтиман. Резултатът: трима нарушители с превишена скорост.



Наблюденията показват, че много автомобили навлизат в отсечки с ограничение до 140 км/ч със скорост над допустимата, намаляват малко преди края на участъка, а след това рязко ускоряват, наваксвайки загубената скорост.



Кирил Рангелов, който пътува от Бургас към София, споделя:



"Всички много културно карат. Не съм забелязал рискови изпреварвания. С тая баба нафта повече от 110 не съм вдигал от Бургас дотук."



В София друг шофьор, Огнян, идващ от Плевен през отсечката Дъбник – Телиш (втора по брой на нарушения), коментира:



"Едни караха с 90, един с джип със 180 ни изпревари и това е. Народът е толкова объркан, може и добре да стане някога, но сега е такава обърквация. Един кара с 80-90, един със 180 и то където обявиха, че се знае, че засичат."



Най-много нарушения – къде са те?



Най-много превишения са регистрирани:



Северната скоростна тангента – 3 798 нарушения



Долни Дъбник – Телиш – 1 476 нарушения



Отсечката на АМ "Тракия" между Радиново – Цалапица – 1 169 нарушения



Експерти подчертават, че тол камерите са полезни за контрол на скоростта, но отчитат, че МВР ще бъде сериозно натоварено при обработката на всички данни.



Сертифицираните отсечки с контрол на средната скорост могат да бъдат открити на сайта на БГТОЛ, а в следващите дни се очаква техният брой да се увеличи.