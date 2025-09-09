ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища в страната
Екип на NOVA проведе експеримент на магистрала "Тракия“, за да провери спазват ли се ограниченията по отсечката Вакарел – Ихтиман. Резултатът: трима нарушители с превишена скорост.
Наблюденията показват, че много автомобили навлизат в отсечки с ограничение до 140 км/ч със скорост над допустимата, намаляват малко преди края на участъка, а след това рязко ускоряват, наваксвайки загубената скорост.
Кирил Рангелов, който пътува от Бургас към София, споделя:
"Всички много културно карат. Не съм забелязал рискови изпреварвания. С тая баба нафта повече от 110 не съм вдигал от Бургас дотук."
В София друг шофьор, Огнян, идващ от Плевен през отсечката Дъбник – Телиш (втора по брой на нарушения), коментира:
"Едни караха с 90, един с джип със 180 ни изпревари и това е. Народът е толкова объркан, може и добре да стане някога, но сега е такава обърквация. Един кара с 80-90, един със 180 и то където обявиха, че се знае, че засичат."
Най-много нарушения – къде са те?
Най-много превишения са регистрирани:
Северната скоростна тангента – 3 798 нарушения
Долни Дъбник – Телиш – 1 476 нарушения
Отсечката на АМ "Тракия" между Радиново – Цалапица – 1 169 нарушения
Експерти подчертават, че тол камерите са полезни за контрол на скоростта, но отчитат, че МВР ще бъде сериозно натоварено при обработката на всички данни.
Сертифицираните отсечки с контрол на средната скорост могат да бъдат открити на сайта на БГТОЛ, а в следващите дни се очаква техният брой да се увеличи.
