Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища в страната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:37
В първото денонощие най-бързият засечен шофьор е достигнал средна скорост от 222 км/ч, което означава, че пиковите му стойности са били още по-високи. През изминалата нощ са регистрирани двама други шофьори със средни скорости съответно 219 км/ч и 213 км/ч.

Екип на NOVA проведе експеримент на магистрала "Тракия“, за да провери спазват ли се ограниченията по отсечката Вакарел – Ихтиман. Резултатът: трима нарушители с превишена скорост.

Наблюденията показват, че много автомобили навлизат в отсечки с ограничение до 140 км/ч със скорост над допустимата, намаляват малко преди края на участъка, а след това рязко ускоряват, наваксвайки загубената скорост.

Кирил Рангелов, който пътува от Бургас към София, споделя:

"Всички много културно карат. Не съм забелязал рискови изпреварвания. С тая баба нафта повече от 110 не съм вдигал от Бургас дотук."

В София друг шофьор, Огнян, идващ от Плевен през отсечката Дъбник – Телиш (втора по брой на нарушения), коментира:

"Едни караха с 90, един с джип със 180 ни изпревари и това е. Народът е толкова объркан, може и добре да стане някога, но сега е такава обърквация. Един кара с 80-90, един със 180 и то където обявиха, че се знае, че засичат."

Най-много нарушения – къде са те?

Най-много превишения са регистрирани:

Северната скоростна тангента – 3 798 нарушения

Долни Дъбник – Телиш – 1 476 нарушения

Отсечката на АМ "Тракия" между Радиново – Цалапица – 1 169 нарушения

Експерти подчертават, че тол камерите са полезни за контрол на скоростта, но отчитат, че МВР ще бъде сериозно натоварено при обработката на всички данни.

Сертифицираните отсечки с контрол на средната скорост могат да бъдат открити на сайта на БГТОЛ, а в следващите дни се очаква техният брой да се увеличи.


Още по темата:
09.09.2025 Експерт за тол камерите: Шок е за шофьорите, ще го почувстват по джоба си
08.09.2025 Рекордьор лети с 222 км/ч по "Тракия"
07.09.2025 До 14 дни може да се обжалва глоба от ТОЛ камерите
07.09.2025 Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
07.09.2025 Първите 900 да очакват глоби от тол камерите
07.09.2025 Може и да минете през камерите с нормална скорост, но пак ще ви глобят, ако превишите
Статистика: