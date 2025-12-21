Рекордьор: Шофьор "прелетя" с 248 км/ч край Пловдив

© БТВ Стотици хиляди българи са на път за празниците. Призивът е да бъдем внимателни и отговорни.



Само за последната седмица, преди празниците, хванатите зад волана след употреба на алкохол или наркотици. са близо 200. А рекордът за висока скорост е на шофьор, засечен с 248 километра в час по магистрала "Тракия".



248 километра в час - средна скорост като за състезание от Формула 1. Случката е от края на ноември, но не на пистата, а на магистрала "Тракия“. Това далеч не е единственото подобно нарушение там. Засечени са водачи с по над 220 километра в час. А на "Марица“ - със 197.



Отсечката между Цалапица и Радиново е една от най-опасните в страната - заради дългите си прави участъци. Това е и мястото с най-големите скоростни рекорди. Шофьори ни казват, че откакто се засича средна скорост, нарушителите са по-малко, но солените глоби не плашат всички.



69 камери вече засичат средна скорост в страната, обясняват от тол управлението. И допълват - през септември и октомври на ден нарушителите са били между 2000 и 4 000. Сега - по 500.



"Диаграмата показва броя на нарушенията, които сме констатирали за всеки един ден от месеца. Септември са били 4 000, а октомври и ноември вече намаляват трайно шофьорите с висока средна скорост“, коментира Олег Асенов, директор на Националното тол управление.



Колко от заснетите нарушители вече са глобени и какви са санкциите им - от националната полицията не коментират. А от тол управлението обясняват - освен антирекорди, вече има и данни за там, където нарушения почти няма.



"Единият участък е на АМ "Струма“, на "Тракия“ и на "Марица“. Участъци, в които по принцип шофьорите карат с по-високи скорости, тъй като пътят позволява, но ето вече ефектът "средна скорост“ се проявява“, посочва Олег Асенов пред бТВ.



Освен измерване на средна скорост в момента се правят и тестове за засичане на моментна скорост. Нагласите са в следващите месеци данните да се подават към МВР.



За последното денонощие са хванати 18 водачи след употребата на алкохол и 4-ма, употребили наркотици. 28 са тежките катастрофи в страната, а 37 души са ранени при тях.



При инцидент от изминалата нощ в столицата - шофьор се забива в автобусна спирка на столичния булевард "Ломско шосе". Като по чудо няма пострадали.



За да бъдат избегнати задръствания се въвежда забрана за тежкотоварните камиони над 12 тона за 23 и 30 декември. Между 12 на обяд и 20 часа те няма да могат да се движат по автомагистралите в страната. Апелът към шофьорите - да карат внимателно.