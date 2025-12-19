ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рекордна събираемост на ТОЛ такси: Над 1 млрд. лв. са влезли в хазната
В резултат на дейностите на АПИ и "БГТОЛ" към този момент, събираемостта е рекордна - над 1 млрд. лв. - цел, поставена още при създаването на ТОЛ-системата, съобщи още министърът.
Вътрешните приходи в АПИ също са рекордни - над 100 млн. лв. в момента. За оставащите дни до края на годината се очакват снеговалежи и сме в пълна готовност за зимната поддръжка в цялата страна. Движението на тежкотоварните МПС по време на празниците ще бъде спряно с цел улеснено придвижване из страната, каза Йордан Вълчев - председател на управителния съвет на АПИ.
"Не беше трудно да съберем 1 млрд. лв., зашото имахме ясен план как да го направим - подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено откъм контролни функции", заяви проф. Олег Асенов - директор на Националното ТОЛ управление.
При поемането на управлението, имаше 140 работещи контолни рамки, което е по-малко от 50%. В момента експлоатационната ефективност е над 90%, смята той. Според Асенов, прозрачният и постоянен контрол е ключът към постигането на големи приходи. Проверките също са нараснали - от 100-120 000 годишно до 265 000 в момента.
