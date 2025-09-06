ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140 г. от Съединението на България
В 20.30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив се проведе тържествена заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и празника на града.
На събитието присъстваха президентът Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министър на околната среда и водите Манол Генов, Атанас Запрянов - министър на отбраната, министърът на транспорта Гроздан Караджов, кметът на града под тепетата Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, официални лица и граждани.
