© Утре от 8.30 часа кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще присъстват на пускането на движението на ремонтираното източно платно на бул. "Васил Априлов".



Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно бе в сила до 15 септември.



По източното платно се извърши основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.