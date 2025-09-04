ИЗПРАТИ НОВИНА
Булевард "Васил Априлов" е готов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:24
©
Утре от 8.30 часа кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще присъстват на пускането на движението на ремонтираното източно платно на бул. "Васил Априлов".

Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно бе в сила до 15 септември.

По източното платно се извърши основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.



