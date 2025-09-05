ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Вижте разширеното "ухо" на "Васил Априлов" и прекрасната нова велоалея
Ремонтът на западното "ухо" е част от ремонта на бул. "Васил Априлов", който приключи днес. Пътната артерия, слизаща към "Марица юг", има две нормални ленти за движение и така ще могат два автомобила да застанат един до друг за ляво и дясно завиване.
На велоалеята има нова настилка. Както на всички мостове в града, алеята е споделено пространство за пешеходно и велодвижение.
"Досега имаше велоалея, но тя беше по пътното платно и не можеше да се ползва от колоездачи, защото на нея винаги имаше автомобили. Сега ситуацията е коренно различна, тъй като алеята е отделена от уличното платно с разделителна лента с цел осигуряване на безопасността на велосипедистите" - уточни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 188
|
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Булевард "Васил Априлов" е готов
06:00 / 05.09.2025
Очевидец: Мутреса с мегаскъп джип плаши с полиция
20:55 / 04.09.2025
Сериозни мерки за сигурност на 6 септември в Пловдив
20:44 / 04.09.2025
Членството ни в еврозоната е предпоставка за по-ускорен растеж
20:18 / 04.09.2025
Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ
19:48 / 04.09.2025
Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане бе...
17:42 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS