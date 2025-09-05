© Plovdiv24.bg виж галерията Голямото улеснение за пловдивчани, движещи се по моста на УХТ в посока север - юг и желаещи да слязат на бул. "Марица юг", вече е факт, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Водачите не само ще пътуват по гладък асфалт, а от днес вече имат удобството в края на "ухото" спокойно да завият наляво или надясно, а не както досега да се изчакват.



Ремонтът на западното "ухо" е част от ремонта на бул. "Васил Априлов", който приключи днес. Пътната артерия, слизаща към "Марица юг", има две нормални ленти за движение и така ще могат два автомобила да застанат един до друг за ляво и дясно завиване.



На велоалеята има нова настилка. Както на всички мостове в града, алеята е споделено пространство за пешеходно и велодвижение.



"Досега имаше велоалея, но тя беше по пътното платно и не можеше да се ползва от колоездачи, защото на нея винаги имаше автомобили. Сега ситуацията е коренно различна, тъй като алеята е отделена от уличното платно с разделителна лента с цел осигуряване на безопасността на велосипедистите" - уточни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



