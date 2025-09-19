© Plovdiv24.bg виж галерията "За кого се изграждат паркоместа и кой следи да не се случват подобни безобразия?". Тези въпроси зададе читател на Plovdiv24.bg чрез сигнала си до нас. Сега ще разберем за какво по-точно става въпрос:



"Уважаема медия, за пореден път ставам свидетел на безумно паркиране в новоизградените при ремонта на бул. "Васил Априлов" паркоместа по източното платно.



Отделно частната бърза помощ е изнесла автопарка си от задните дворове и тротоари - точно след спирката, пречейки редовно на автобуси, седейки на аварийки, за да са и една до друга поне по четири? Целта на тези паркоместа е прекрасна, ако и някои да са инфарктно близо до спирката... Но как да ги ползват живущите в подобни условия?



Прилагам снимки с апел за по-адекватно отношение от фирмите, заграбващи паркинги, и шофьорите гости на града ни".