ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин: Безобразие! Кой следи това да не се случва?
"Уважаема медия, за пореден път ставам свидетел на безумно паркиране в новоизградените при ремонта на бул. "Васил Априлов" паркоместа по източното платно.
Отделно частната бърза помощ е изнесла автопарка си от задните дворове и тротоари - точно след спирката, пречейки редовно на автобуси, седейки на аварийки, за да са и една до друга поне по четири? Целта на тези паркоместа е прекрасна, ако и някои да са инфарктно близо до спирката... Но как да ги ползват живущите в подобни условия?
Прилагам снимки с апел за по-адекватно отношение от фирмите, заграбващи паркинги, и шофьорите гости на града ни".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 190
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив
12:21 / 19.09.2025
24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
12:50 / 19.09.2025
Зам.-областният на Пловдив получи отличие за работата си в пътнат...
11:23 / 19.09.2025
Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
11:11 / 19.09.2025
Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
10:29 / 19.09.2025
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
08:21 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS