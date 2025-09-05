ЗАРЕЖДАНЕ...
|50 нови паркоместа по бул. "Васил Априлов"
В отсечката са направени нови тротоари и ново улично осветление с енергоспестяващи LED лампи, разказа кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
"Ремонтът бе извършен за по-малко от два месеца и, въпреки изключителните жеги и големия обем работа, строителите успяха да се справят по-бързо и отварянето на отсечката става седмица преди планираното" - допълни районният кмет.
Подземната инженерна инфраструктура на отсечката с дължина от близо 500 метра е напълно подменена. "ВиК" Пловдив е помогнало с проектирането в част "ВиК", която включва и канализациите. Общинските предприятия "Градини и паркове" и "Чистота" за няколко дни са успели да насадят над 1000 рози, които дори вече цъфтят.
"Благодаря за съвместните усилия на община Пловдив, които направиха възможното миналата година да осигурят финансовите средства, както и тази година, за да имаме днес една отсечка абсолютно подновена" - подчерта Стаменов.
Едновременно с ремонтирания участък е направено разширение и на ухото, което е връзката между "Васил Априлов“ и "Марица юг“. Така вече може два автомобила спокойно да влизат в него и тези, които завиват наляво, да не пречат на тези, които завиват наляво. На ухото е направена нова велоалея, абсолютно обезопасена и по нея спокойно ще се движат велосипедисти и пешеходци.
"Смятаме, че сме показали в годините, че не спираме да работим за пловдивчани, защото тези обекти са за пловдивчани. Изключително натоварени и тепърва в годините ще бъдат все по-използвани" - отбеляза районният кмет.
Стаменов се надява в рамките на следващите 15 дни да стартира и дългоочаквания проект на ул. "Леденика“ зад Професионалната гимназия по елекротехника и електроника. Там също е предвидено подмяна на водопровода и канализацията, които са основният проблем в района. В проекта е включено възстановява на настилките и изграждане на паркинги, тротоари и ново осветление. Така, над 60 години след изграждането му и този квартал ще придобие нормален европейски вид.
