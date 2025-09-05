© Plovdiv24.bg виж галерията Преди минути кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов присъстваха на пускането на движението на ремонтираното източно платно на бул. "Васил Априлов", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно бе в сила до 15 септември, но ремонтът приключи по-рано.



По източното платно се извърши основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.



