Ето го новия булевард "Васил Априлов" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Преди минути кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов присъстваха на пускането на движението на ремонтираното източно платно на бул. "Васил Априлов", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно бе в сила до 15 септември, но ремонтът приключи по-рано.

По източното платно се извърши основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.



