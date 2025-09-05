ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето го новия булевард "Васил Априлов" в Пловдив
Участъкът от кръстовището с бул. "Шести септември" до бул. "Марица юг" беше затворен на 13 август. Заповедта за временна организация на двупосочно движение в западното платно бе в сила до 15 септември, но ремонтът приключи по-рано.
По източното платно се извърши основен ремонт и реконструкция с изграждане на паркоместа и подмяна на подземната инфраструктура.
Булевард "Васил Априлов" е готов
06:00 / 05.09.2025
