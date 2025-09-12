Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази

© Променена е циклограмата на светофара на кръстовището на входа Езикова гимназия "Пловдив“ на бул. "България“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“. В близост се намира и друго голямо училище - ЕГ "Иван Вазов".



Светофарът, който досега е бил на 2 фази, вече работи на 3 фази, които съответстват на движението на всяко от платната.



Първата фаза е в посока от запад на изток по бул. "България“, втората фаза е откъм УМБАЛ "Пловдив“ и третата е от изток на запад по бул. "България“.



Това ще облекчи сутрешния трафик и ще даде повече време за безопасно пресичане на булеварда от учениците, уточняват от ОП "Организация и контрол на транспорта“.