ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред търговска верига в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:09Коментари (0)1983
© Google
Непълнолетен попадна в полицейския арест за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Вчера мярката била взета спрямо 17-годишното момче, което пред търговска верига на булевард "Шести септември“ влязло във физическа саморазправа с малко по-голям от него младеж.

Пострадалият е откаран в болница за оказване на спешна медицинска п помощ. По случая се води досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК във Второ РУ. Причините за конфликта между двамата се изясняват.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
За пръв път идват в Пловдив
13:55 / 17.09.2025
За 84 часа сметките към EVN ще се плащат само по банков път
13:33 / 17.09.2025
Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като жи...
12:11 / 17.09.2025
Общински съветник: Нито един родител в Пловдив не трябва да се пи...
13:06 / 17.09.2025
Георги Стаменов коментира ремонта на Хуманитарната гимназия
11:45 / 17.09.2025
Шокираща новина за ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив
10:27 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
51-ото Народно събрание
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: