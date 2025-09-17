ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред търговска верига в Пловдив
Пострадалият е откаран в болница за оказване на спешна медицинска п помощ. По случая се води досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК във Второ РУ. Причините за конфликта между двамата се изясняват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
За пръв път идват в Пловдив
13:55 / 17.09.2025
За 84 часа сметките към EVN ще се плащат само по банков път
13:33 / 17.09.2025
Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като жи...
12:11 / 17.09.2025
Общински съветник: Нито един родител в Пловдив не трябва да се пи...
13:06 / 17.09.2025
Георги Стаменов коментира ремонта на Хуманитарната гимназия
11:45 / 17.09.2025
Шокираща новина за ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив
10:27 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS