Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред търговска верига в Пловдив

© Google Непълнолетен попадна в полицейския арест за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Вчера мярката била взета спрямо 17-годишното момче, което пред търговска верига на булевард "Шести септември“ влязло във физическа саморазправа с малко по-голям от него младеж.



Пострадалият е откаран в болница за оказване на спешна медицинска п помощ. По случая се води досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК във Второ РУ. Причините за конфликта между двамата се изясняват.