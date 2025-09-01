ЗАРЕЖДАНЕ...
|Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за безопасността на полета на Урсула фон дер Лайен
От ръководството на летището категорично заявиха, че притеснение за сигурността не е имало и безопасността на полета не е била застрашена в нито един момент. Директорът на Летище Пловдив уточни, че е следял целия полет и не е забелязал никакви проблеми.
Пилотът е избрал да използва една от двете действащи навигационни системи на летището – по-старата наземна система, която е позволила нормалното и безопасно кацане.
От Министерския съвет също коментираха случая. В съобщение до медиите се уточнява, че по време на подхода за кацане е изчезнал спътниковият сигнал, но алтернативният метод е бил задействан незабавно. Подчертава се още, че системите за управление на въздушното движение в България са независими и гарантират сигурност и надеждност.
Малко по-късно Европейската комисия също излезе с официална позиция. "Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че подозират намеса от страна на Русия. Ние сме наясно и свикнали с подобни заплахи, които са постоянен елемент от враждебното поведение на Русия. Това само засилва решимостта ни да увеличим отбранителните способности и подкрепата си за Украйна“, заяви говорителят на ЕК Ариана Подеста.
Инцидентът се случи на 31 август, когато Урсула фон дер Лайен беше на официално посещение в България. Тя посети най-голямото държавно военно предприятие – ВМЗ-Сопот, заедно с премиера Росен Желязков.
