Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за безопасността на полета на Урсула фон дер Лайен

© По време на кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на Летище Пловдив е изчезнал сигналът от GPS навигацията. Това е наложило екипажът и "Ръководство въздушно движение" да приложат алтернативен подход за кацане, потвърдиха от правителствената информационна служба.



От ръководството на летището категорично заявиха, че притеснение за сигурността не е имало и безопасността на полета не е била застрашена в нито един момент. Директорът на Летище Пловдив уточни, че е следял целия полет и не е забелязал никакви проблеми.



Пилотът е избрал да използва една от двете действащи навигационни системи на летището – по-старата наземна система, която е позволила нормалното и безопасно кацане.



От Министерския съвет също коментираха случая. В съобщение до медиите се уточнява, че по време на подхода за кацане е изчезнал спътниковият сигнал, но алтернативният метод е бил задействан незабавно. Подчертава се още, че системите за управление на въздушното движение в България са независими и гарантират сигурност и надеждност.



Малко по-късно Европейската комисия също излезе с официална позиция. "Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че подозират намеса от страна на Русия. Ние сме наясно и свикнали с подобни заплахи, които са постоянен елемент от враждебното поведение на Русия. Това само засилва решимостта ни да увеличим отбранителните способности и подкрепата си за Украйна“, заяви говорителят на ЕК Ариана Подеста.



Инцидентът се случи на 31 август, когато Урсула фон дер Лайен беше на официално посещение в България. Тя посети най-голямото държавно военно предприятие – ВМЗ-Сопот, заедно с премиера Росен Желязков.