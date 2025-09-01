ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за безопасността на полета на Урсула фон дер Лайен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30Коментари (0)302
©
По време на кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на Летище Пловдив е изчезнал сигналът от GPS навигацията. Това е наложило екипажът и "Ръководство въздушно движение" да приложат алтернативен подход за кацане, потвърдиха от правителствената информационна служба.

От ръководството на летището категорично заявиха, че притеснение за сигурността не е имало и безопасността на полета не е била застрашена в нито един момент. Директорът на Летище Пловдив уточни, че е следял целия полет и не е забелязал никакви проблеми.

Пилотът е избрал да използва една от двете действащи навигационни системи на летището – по-старата наземна система, която е позволила нормалното и безопасно кацане.

От Министерския съвет също коментираха случая. В съобщение до медиите се уточнява, че по време на подхода за кацане е изчезнал спътниковият сигнал, но алтернативният метод е бил задействан незабавно. Подчертава се още, че системите за управление на въздушното движение в България са независими и гарантират сигурност и надеждност.

Малко по-късно Европейската комисия също излезе с официална позиция. "Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че подозират намеса от страна на Русия. Ние сме наясно и свикнали с подобни заплахи, които са постоянен елемент от враждебното поведение на Русия. Това само засилва решимостта ни да увеличим отбранителните способности и подкрепата си за Украйна“, заяви говорителят на ЕК Ариана Подеста.

Инцидентът се случи на 31 август, когато Урсула фон дер Лайен беше на официално посещение в България. Тя посети най-голямото държавно военно предприятие – ВМЗ-Сопот, заедно с премиера Росен Желязков.


Още по темата: общо новини по темата: 28
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив поряза Емили и сие
16:53 / 01.09.2025
Нова придобивка в пловдивско училище
16:36 / 01.09.2025
Стотици шофьори от Пловдивска област ще бъдат неприятно изненадан...
16:07 / 01.09.2025
Фалстарт на делото срещу Петър Чернев
14:36 / 01.09.2025
Стела съди Петър за домашно насилие и над нея
16:47 / 01.09.2025
Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
13:54 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Колективната отбрана на Европа
Кабинетът "Желязков"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: