|EK одобри националния план за отбрана на България
Комисията представи на Съвета предложение за одобряване на финансиране за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.
"Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150 милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки - SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от планове SAFE за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Останалите ще последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане". Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите в рамките на инициативата "Действия за сигурност на Европа“ (SAFE).
Още новини от Международни новини:
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренланд...
11:22 / 14.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
