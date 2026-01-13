ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
По думите му последната стратегия за национална сигурност е изготвена преди около 15 години и макар да е била актуализирана през 2018–2019 г., днес тя вече не отговаря на реалностите. "Оттогава протекоха процеси, които налагат не просто преглед, а изцяло ново целеполагане“, подчерта той пред NOVA NEWS.
Ген. Гяуров коментира, че влизането на България в Шенген и еврозоната не може да бъде възприемано като крайна стратегическа цел. Според него твърденията, че благоденствието на хората е достатъчна национална стратегия, са "празни приказки“, които често прикриват елементарен политически популизъм.
Проблеми с отбраната и F-16
Бившият разузнавач беше критичен и към състоянието на българската отбрана. По думите му страната разполага с изключително скъпи самолети F-16, но не е осигурила необходимите условия за тяхното ефективно използване – липсват 3D радари, достатъчно обучени пилоти и адекватна инфраструктура.
"Имаме прекрасни, но трудни за поддръжка самолети, от които в продължение на дълъг период реално не можем да се възползваме“, заяви Гяуров. Той изрази мнение, че в миналото по-разумен избор за България са били изтребителите "Грипен“, които са по-евтини, по-лесни за експлоатация и по-подходящи за възможностите на страната.
Политическа воля и служебни кабинети
Според ген. Гяуров изработването на нови стратегии е невъзможно без ясно политическо мнозинство и воля в парламента. Той подчерта, че служебните кабинети имат законово право да водят политика по сигурността и отбраната, но остава въпросът дали това е разумно при липса на обществен и парламентарен консенсус.
Като пример за спорни решения той посочи дългосрочния договор с турската компания "Боташ“, подписан от служебен кабинет. По думите му липсата на реални последствия и развитие по случая е показателна за слабостите на правораздавателната система у нас.
България в глобалната геополитика
Ген. Гяуров подчерта, че членството на България в ЕС и НАТО значително намалява рисковете за страната, но не отменя нуждата от активна национална политика и защита на собствените интереси. Според него през последните години България е възприела поведение на "снишаване“ както в ЕС, така и в НАТО, пропускайки възможности за модернизация на армията, включително в контекста на войната в Украйна.
Относно международната обстановка Гяуров заяви, че действията на САЩ целят да ограничат геополитическото влияние на Русия и Китай и да предотвратят оформянето на многополюсен свят. Той не очаква военна интервенция в Гренландия. По отношение на войната в Украйна ген. Гяуров прогнозира, че ще продължат опитите за примирие, като ключов фактор ще бъде убеждаването на руския президент, че конфликтът не може да продължава безкрайно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 43
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
11:51 / 13.01.2026
Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
10:29 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
10:42 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото к...
10:16 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS