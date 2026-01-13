Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация

© NOVA NEWS "България се намира в опасна ситуация, защото ни липсват ясно формулирани стратегически цели. Използваме остарели документи за националната сигурност". За това предупреди бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров.



По думите му последната стратегия за национална сигурност е изготвена преди около 15 години и макар да е била актуализирана през 2018–2019 г., днес тя вече не отговаря на реалностите. "Оттогава протекоха процеси, които налагат не просто преглед, а изцяло ново целеполагане“, подчерта той пред NOVA NEWS.



Ген. Гяуров коментира, че влизането на България в Шенген и еврозоната не може да бъде възприемано като крайна стратегическа цел. Според него твърденията, че благоденствието на хората е достатъчна национална стратегия, са "празни приказки“, които често прикриват елементарен политически популизъм.



Проблеми с отбраната и F-16



Бившият разузнавач беше критичен и към състоянието на българската отбрана. По думите му страната разполага с изключително скъпи самолети F-16, но не е осигурила необходимите условия за тяхното ефективно използване – липсват 3D радари, достатъчно обучени пилоти и адекватна инфраструктура.



"Имаме прекрасни, но трудни за поддръжка самолети, от които в продължение на дълъг период реално не можем да се възползваме“, заяви Гяуров. Той изрази мнение, че в миналото по-разумен избор за България са били изтребителите "Грипен“, които са по-евтини, по-лесни за експлоатация и по-подходящи за възможностите на страната.



Политическа воля и служебни кабинети



Според ген. Гяуров изработването на нови стратегии е невъзможно без ясно политическо мнозинство и воля в парламента. Той подчерта, че служебните кабинети имат законово право да водят политика по сигурността и отбраната, но остава въпросът дали това е разумно при липса на обществен и парламентарен консенсус.



Като пример за спорни решения той посочи дългосрочния договор с турската компания "Боташ“, подписан от служебен кабинет. По думите му липсата на реални последствия и развитие по случая е показателна за слабостите на правораздавателната система у нас.



България в глобалната геополитика



Ген. Гяуров подчерта, че членството на България в ЕС и НАТО значително намалява рисковете за страната, но не отменя нуждата от активна национална политика и защита на собствените интереси. Според него през последните години България е възприела поведение на "снишаване“ както в ЕС, така и в НАТО, пропускайки възможности за модернизация на армията, включително в контекста на войната в Украйна.



Относно международната обстановка Гяуров заяви, че действията на САЩ целят да ограничат геополитическото влияние на Русия и Китай и да предотвратят оформянето на многополюсен свят. Той не очаква военна интервенция в Гренландия. По отношение на войната в Украйна ген. Гяуров прогнозира, че ще продължат опитите за примирие, като ключов фактор ще бъде убеждаването на руския президент, че конфликтът не може да продължава безкрайно.