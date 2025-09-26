ИЗПРАТИ НОВИНА
Полиция и жандармерия по пловдивските булеварди, спират движението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Екипи от подразделенията на областната дирекция на МВР и жандармерията ще се грижат за обезпечаване на сигурността и безопасността на движението преди, по време и след приключване на мача между отборите на ПФК "Локомотив" и ПФК "Левски", който ще се проведе от 20 ч. на стадион "Локомотив“ в Пловдив.

Със заповед на кмета на Община Пловдив се забранява предлагането на алкохолни напитки в спортната зона до три часа след приключване на футболната среща. Също така, във времевия интервал 17.00 ч. – 24.00 ч., се въвежда поетапно спиране движението на пътни превозни средства в следните отсечки:

-  по ул. "Лев Толстой", от бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с  ул. "Проф. Цветан Лазаров";

-   по ул. "Проф. Цветан Лазаров", от кръстовище с ул. "Лев Толстой“ до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев;

-   по ул. "Димитър Ризов", от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев“ до кръстовище с бул. "Освобождение".

Създадена е организация и за съпровод на привържениците на гостуващия отбор, който ще тръгне от сборен пункт на паркинг край разклона за с. Войводиново на път II-56. Преминава се по маршрут през бул. "Цариградско шосе“ – кръгово кръстовище на п.в. "Скобелева майка“ – ул. "Ягодовско шосе“ – ул. "Цар Симеон“ – ул. "Недялка Шилева“ – бул. "Освобождение“ – ул. "Димитър Ризов“, където е предвидено да се паркират моторните превозни средства, за чиято охрана също ще отговарят служителите на реда.;

На изградените контролно-пропускателни пунктове в района на стадион "Локомотив“ униформените ще извършват щателни проверки на всички посетители.

Припомняме, че няма да бъдат допускани посетители с наложена забрана за посещение на спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще влизат само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация. Ще бъдат връщани зрители във видимо нетрезво състояние или под въздействие на наркотици и техни аналози, както и носещи забранени предмети и вещи (огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число парфюми, чадъри и запалки).

При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и при извършване на нарушение установените от записите лица ще бъдат санкционирани съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.


