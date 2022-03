Фенове на Локо с поредна инициатива в подкрепа на крайно нуждаещи се украински бежанци

© Привърженици на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", започнаха поредната си благородна инициатива, видя Plovdiv24.bg. Тя е за набиране на средства за закупуване на стоки от първа необходимост, които да бъдат предоставяни на крайно нуждаещи се украинци, които търсят своето спасение.



Ето какво съобщиха от "The Magic of Plovdiv" за своята инициатива:



“Войната винаги се завръща, рано или късно, но винаги"



Георги Бърдаров



Може би до преди година щяхме да гледаме на написаното в романа “Absolvo te" като нещо сюрреалистично, но войната е факт и тя изобщо не е далеч от България. Невинни хора страдат и загиват на близо 400 км от родината ни, а ние лесно забравяме, че тези хора са били като нас - със семейства, приятели, обикновена работна седмица, проблеми и успехи в училище, посещаване на мачове през уикенда и куп други ежедневни сходства.



Не трябва да бъдем безразлични…



The Magic of Plovdiv подема нова инициатива. Започваме набиране на средства за закупуване на стоки от първа необходимост, които да бъдат предоставяни на крайно нуждаещи се украинци, които търсят своето спасение. Всеки може да се включи, като сме подготвили урни на няколко места:



1) Първото барче на ст. “Локомотив Пловдив", което се пада в ляво от входа. (Локомотивци го знаем “При Мая")



2) Във фен магазина на ст. “Локомотив Пловдив"



3) Във ВИП зоната на ст. “Локомтоив Пловдив"



Втори зов за помощ, който искаме да отправим, е търсенето на места за настаняване на крайно нуждаещите се. Нека всеки, който има възможност да предостави подслон, да се запише във фен магазина на ст. “Локомотив", също така там може директно да се даряват стоки от първа необходимост.