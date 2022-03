© Привърженици на Локомотив Пловдив, които изявиха желание да извозват бежанци от Украйна към България, пътуват благополучно засега на територията на Румъния, научи Plovdiv24.bg. Феновете, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", потеглиха тази сутрин от "Лаута", като на този етап имат готовност да превозят до страната ни общо 50 души, бягащи от ужаса на войната в Украйна.



"Видяхме как хора, които опитват да избягат от войната, страдат на границата. Поговорихме си в групата "The Magic of Plovdiv" и решихме да помогнем, с каквото можем. Не за първи път "черно-бялата“ общност показва, че е активна в такива мероприятия. Много хора помогнаха с неща от първа необходимост – храна, вода, и потеглихме", обясни координаторът сред привържениците на Локомотив Пловдив Иван Зайцев.



"Очакваме броят на колите, които стигнат до границата на Молдова, да бъде за 50 нуждаещи се. Но момчетата имат готовност и за второ връщане, ако видим, че хората са доста повече. Тази сутрин в 8,30 тръгнаха от Пловдив, преди малко се чух с тях. Пътуват, всичко за момента е наред и дано да нямат проблеми по границите", уточни той.



Гледайте в прикаченото видео още подробности за инициативата на "черно-белите" привърженици!



