Благородно! Фенове на Локо помагат на търсещи спасение от войната в Украйна

© Привърженици на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", започнаха инициатива за превозване на хора, живеещи в Украйна, към България, научи Plovdiv24.bg.



"Основният ни фокус е свързан с българските жени и деца. Нека не забравяме, че войната е най-голямото зло, а от нас зависи да помагаме на невинните! Черно-бялата идея трябва да служи за пример и да бъде на първа линия, когато е нужно", обявиха от "The Magic of Plovdiv".



Ето какво още съобщиха привържениците на Локомотив Пловдив:



Тръгването към границата на Молдова ще бъде в следващите 30 часа, като към момента обмисляме това да бъде рано сутринта на 02.03.2022г.



Свободните места, които сме подсигурили за транспортиране на нуждаещите, са 52, като все още очакваме доброволци да се присъединят за пътуването.



Целта ни, освен превозването на търсещите спасение от войната жители на Украйна, е да доставим помощи от първа необходимост на границата. В последните 2 дни получихме различни дарения, които ще доставим като вода, храна и прочее, но все още има места по превозните средства, които искаме да запълним. Ако някой има желание и възможност да се включи ще бъде от огромна полза!



Благодарим на всички активни българи, които са готови да помагат!