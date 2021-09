Бербатов: Ръководството на БФС ОТНОВО опита да заблуди футболната общественост

© Plovdiv24.bg Димитър Бербатов, който вчера официално беше издигнат като кандидат за президент на БФС, коментира доста подробно писмото на УЕФА към футболната ни централа. Според бившия нападател от УЕФА не изразяват подкрепа към Борислав Михайлов, а просто дават насоки и предложения как да бъдат решени проблемите във федерацията.



Публикуваме без редакторска намеса официалната позиция от екипа на Бербатов:



Скъпи приятели,



Вчера Димитър Бербатов официално стана кандидат за поста президент на БФС. Той беше издигнат както от професионални, така и от аматьорски клубове, което показва желанието за промяна на всички нива!



За съжаление, веднага след обявяване на нашата кандидатура, ръководството на БФС ОТНОВО показа “високата" си класа и се опита да заблуди футболната общественост.



Скъпи приятели, уважаеми журналисти,



въпросното писмо от УЕФА до БФС, качено на официалната страница на нашата федерация, не е писмо, изразяващо подкрепа. То е част от практиката на УЕФА - когато има очевидни проблеми в някоя от 55-те национални федерации, централата изпраща писмо с насоки и предложения как да бъдат решени. И винаги - съгласно принципите за честно и прозрачно управление, на каквото държи УЕФА!



Нека обърнем внимание на две изречения от въпросното писмо: "I hope you will now grasp the challenges ahead of you with both hands and resolve them in the best interest of Bulgarian football with the full respect of UEFA values and regulations!“ - Ясно е, че УЕФА приканя БФС да се изправи пред предизвикателствата и проблемите, които има, и да ги разреши в името на българския футбол, като спазва и уважава ценностите и разпоредбите на УЕФА. Нещо, което до момента БФС не прави.



Другото изречение е следното: "It is essential that the road ahead works to high standards for football in Bulgaria and in full respect of good governance and any applicable national laws!“ - УЕФА се надява пътят напред да води до високи стандарти в българския футбол, при пълно зачитане на критериите за добро управление и прилагане на законите на страната. Добро управление! И да се съобразява със законите на страната!



Тоест, когато българският съд реши, че конгрес трябва да има, БФС е длъжен да се съобрази с това решение, а не да търси всяка възможност да избяга от него!



Но преди всичко трябва да има добро управление, което да уважи подписите на повече от една трета от отборите за свикване на конгрес – нещо, което явно липсва в БФС. И УЕФА учтиво им напомня, че трябва да вземат правилното решение в резултат на волята на отборите!



Както виждате, в писмото ясно е изразено подканването към БФС нещата да се случват честно, демократично и при спазване на принципите и правилата на УЕФА. А тези правила не предполагат неспазване на устава и законите, нито опити да се въведе независим съд в заблуда, нито целенасочена работа срещу исканията на собствените си членове, още по-малко репресия срещу членове на Изпълнителния комитет, или провеждане на конгрес ала 2018 година... Това подканване на УЕФА към БФС се губи в умишлено непрофесионалния превод на текста.



Екипът на Димитър Бербатов