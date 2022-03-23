БФС свика конгрес, но няма да е изборен! Изхвърлиха клубовете, участвали в "събирането" на Бербатов

© На днешното си заседание Изпълнителният комитет на БФС прие решение за свикване на Общо събрание на Българския футболен съюз, на което да се разгледат:



Отчет на Изпълнителния комитет на БФС за срока на мандата 2018 – 2022 г.; Програма на БФС за развитието на футбола за срока на мандата 2022 – 2026 г.; Проект на бюджет на БФС за периода 2022 – 2026 г.



Членовете на ИК също така се запознаха със становищата на Аматьорската футболна лига и Комисията "Етика и феърплей“ (от 22.03.2022 г.) по повод организираното на 18.03.2022 г. в Националния дворец на културата и несъвместимо с членството в БФС събиране на клубове, и прие тяхното предложение към участвалите аматьорски футболни клубове да бъдат приложени най-строги санкции на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава на БФС, а именно – следните клубове да бъдат изключени като членове на БФС, а отборите им да бъдат извадени от първенствата в системата на БФС:



Футболен клуб Обеля (гр. София), Училищен футболен клуб Ботев-57 СУ (гр. София), Сдружение "Училищен футболен клуб Олимпиец“ (гр. София), Футболен клуб Победа 2013 (гр. София), Футболен клуб Урвич 1960 (гр. София), Обединен футболен клуб София (гр. София), Футболен клуб Спартак София (гр. София), Аматьорски футболен клуб Мрамор (гр. София), Футболен клуб Средногорец 2016 (гр. Златица), Футболен клуб Рилски спортист – Самоков (гр. Самоков), Сдружение "Аматьорски футболен клуб Беласица-08“ (с. Беласица), Футболен клуб Буйна Места – ММ – Мусомища (с. Мусомища), Футболен клуб Садово (с. Садово), Сдружение с нестопанска цел футболен клуб "Огняново“ (с. Огняново), Футболен клуб Чорни – 1920 (гр. Брезник), Футболен клуб Черногорец – 1946 (с. Ноевци), Футболен клуб Димитровец 1928 (с. Ковачевци), Футболен клуб Буря (с. Кошарево), Футболен клуб Девин (гр. Девин), Футболен клуб Мадан (гр. Мадан), Футболен клуб Златоград (гр. Златоград), Футболен клуб Хасково 1957 (гр. Хасково), Футболен клуб Раковски (гр. Ивайловград), Футболен клуб Бригада (гр. Димитровград), Футболен клуб Тунджа (с. Стрем), Футболен клуб Сините камъни 2013 (гр. Сливен), Футболен клуб Самуил – Самуилово (с. Самуилово), Футболен клуб Минерал – Овощник (с. Овощник), Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Чирпан“ (гр. Чирпан), Футболен клуб Миньор-Раднево (гр. Раднево), Футболен клуб Джебел – 1928 (гр. Джебел), ФК "Родопи – 1935 – Момчилград“ (гр. Момчилград), Футболен клуб Черноморски спортист (гр. Обзор), Сдружение "Футболен клуб Русокастро“ (с. Русокастро), Общински футболен клуб "Странджа Агрокорн 2014“ (гр. Средец), Футболен клуб "Атлетик 2018“ (гр. Каблешково), Футзал клуб "Черно море – Мания“ (гр. Варна), Футболен клуб Тополи 2010 (с. Тополи), Сдружение Футболен клуб Сини Вир (с. Цонево), Футболен клуб Камчиец – 1945 (гр. Дългопол), Професионален футболен клуб Светкавица 1922 АД (гр. Търговище), Футболен клуб Ракета (гр. Търговище), Общински футболен клуб Първа атомна (гр. Козлодуй), Футболен клуб Атлетик (гр. Козлодуй), Футболен клуб Ботев Криводол – 2013 (с. Криводол), Детско-юношески футболен клуб Янтра – 2013 (гр. Габрово), Общински футболен клуб Трявна (гр. Трявна), Футболен клуб "Ботев“ (гр. Грамада), Футболен клуб "Балкан“ (гр. Белоградчик), Футболен клуб "Венци“ (гр. Искър), Футболен клуб "Мизия 2005 Кнежа“ (гр. Кнежа), Сдружение "Футболен клуб Спартак 1919“ (гр. Плевен), Футболен клуб Ботев – Комарево (с. Комарево), Сдружение "Футболен клуб Чавдар“ (с. Бръшляница), Сдружение "Футболен клуб Ботев-2005“ (с. Вълчитрън), Сдружение "Футболен клуб Спартак“ (гр. Койнаре), Футболен клуб Обнова-1934 (с. Обнова), Футболен клуб Шурданица (с. Г. Дамяново), Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Златия-2015“ (гр. Вълчидръм), Футболен клуб "Кариана“ (с. Ерден), Сдружение "Футболен клуб Ботев 1930-Кобиляк“ (с. Кобиляк), Футболен клуб Хайдут-2014 (с. Ерден),



Допълнително членовете на Изпълнителния комитет на БФС бяха запознати с доклад за преглед на членството на футболни клубове в БФС и взеха решение да се изключат като членове следните клубове, невписани в регистъра на ММС:



ФК Сокол-Негован (гр. София), ФК Мътивир (гр. Ихтиман), Сдружение "Футболен клуб Спортист – 2006“ (с. Драговищица), ФК Бойчиновци (гр. Бойчиновци), Футболен клуб Любимец (с. Търнава), ФК Вихър (с. Кавракирово), ФК Канина (с. Гърмен), ФК Подгорец (с. Коларово), Футболен клуб Спортист (с. Струма), ФК Граничар (с. Копривлен), ФК Струма (с. Марикостиново), ФК Корница (с. Корница), ФК Огражденец (с. Кърналово), ФК Зенит (с. Ветрендол), ФК Тракиец 2005 (с. Главиница), Футболен клуб Осогово Багренци (с. Багренци), ОБФК Ботев – Бобошево (гр. Бобошево), Футболен клуб Марица – Милево (с. Милево), ФК Локомотив – Ветерани (гр. Пловдив), Сдружение "Футболен спортен клуб – Харманли 04“ (гр. Харманли), Общински футболен клуб (ОФК) Стамболово (гр. Стамболово), ФК Ботев-Болярово (с. Болярово), Футболен клуб Чарган (с. Чарган), Сдружение "Футболен клуб Арсенал 2000“ (гр. Казанлък), Общински футболен клуб Аврен (с. Аврен), Футболен клуб Спартак 2000 (с. Бъзън), Футболен клуб Въбел (гр. Търговище), Футболен клуб Владислав-Джулюница 2004 (с. Джулюница).



При проверката се установиха нарушения на чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС, които не допускат в управлението на ФК да има свързани лица. Въз основа на това като членове на БФС са изключени следните клубове:



Сдружение футболен клуб "Левски-2000“ (гр. Русе), Футболен клуб Олимпия Шумен (гр. Шумен), Футболен клуб Калояново (с. Калояново), Сдружение Футболен клуб "Локомотив-Русе“ (гр. Русе), Сдружение Футболен клуб "Смирненски“ (с. Смирненски), Сдружение Футболен клуб "Спортист-Драгичево“ (с. Драгичево), Сдружение Футболен клуб "Ямбол-2015“ (гр. Ямбол).



Футболни клубове, допуснали/извършили нарушение на различни разпоредби на Устава на БФС, и изключени като членове на БФС, са както следва:



Футболен клуб Авангард (с. Бачево), Футболен клуб Балкан (с. Варвара), Футболен клуб Стрела – 2004 (с. Орляк), Футболен клуб Партизан-1946 (с. Ярджиловци), Футболен клуб Зенит-Церово (с. Церово).



Поради невнесен членски внос членството на следните клубове е преустановено:



ФК "Ботев-1921“ (гр. Златарица), ФК "Дракончета“ (гр. Русе).



Изпълнителният комитет се запозна със становището на комисията "Етика и феърплей“ за клубни и индивидуални санкции спрямо представителите на Първа професионална лига, Втора професионална лига и Трета лига, участвали в нерегламентираното събиране на 18.03.2022 г., и го препрати за разглеждане по компетентност на Дисциплинарната комисия.



Членовете на ИК също така получиха информация за проведените срещи с ФК-членове на БФС по повод представяне на стратегическата рамка за развитие на футбола в периода 2022 – 2026 г., както и за подготовката на нормативните документи на БФС за сезон 2022/2023 г.



Изпълнителният комитет одобри и Отчет за дейността и финансов отчет на БФС за 2021 г., които ще бъдат предоставени на министъра на младежта и спорта съгласно изискванията на закона.