Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през декември

Продавачка на сергия в Пловдив: На борсата като ти кажат "Вместо ...
09:22 / 04.01.2026
Пловдивчанин: Чуждестранни шофьори не разбират пътниците
09:13 / 04.01.2026
Кметът на "Северен": Това е един от най-големите ни проблеми
08:45 / 04.01.2026
От ред към хаос: "Арт Позитив 2026" кани творци да разчупят грани...
22:20 / 03.01.2026
Пловдивски адвокат направи документален филм
21:30 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
