Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през декември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:52
© Plovdiv24.bg
В началото на новата 2026 година да погледнем назад - към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през декември:

Грейнаха светлините на коледната елха в центъра на Пловдив

Хиляди излязоха на протест в Пловдив

В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината"

Депутати поискаха махане на мантинелите от Околовръстното на Пловдив

Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомобил за витрина без разрешение

Кметът на "Централен": Възмутен съм!

Не, това не е Ню Йорк, нито Лондон - Пловдив е!

Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените

Пловдивският драматичен театър с дарителска акция за самотни пенсионери

Още не е укрепено срутването на Рахат тепе

Разногласия между двата протеста в Пловдив  

ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста

Сблъсък между 4 автомобила край Пловдив

Търговци избягаха от Руския пазар минути преди проверка

Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!

Напусна ни един от последните пловдивски мохикани

Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи

Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен гражданин на Пловдив


