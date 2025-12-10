ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разногласия между двата протеста в Пловдив
По думите на протестиращите сегашното управление не работи за хората.
Вторият протест е организиран от фондация за правата на животните "Гласът на безгласните". Двата протеста се подкрепят един друг за обща цел - оставка на правителството, но имат разногласия за това през кой маршрут да минат.
Полицията в града под тепетата е накрак, като според официалната информация затруднение на движението и забрана до 21:30 за преминаване на моторни превозни средства ще има по бул. "Шести септември“, в участъка между бул. "Руски“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, както и по бул. "Цар Борис III Обединител“ между бул. "България“ и ул. "Граф Игнатиев“.
Крайната точка на едините протестиращи е пред Международен панаир Пловдив. Те изтъкнаха, че причината за това е провеждащият се в момента коледен базар на центъра и безопасността на десетките пловдивчани, които се разхождат с децата си.
Вторият протест обаче иска затваряне на бул. "Цар Борис III Обединител" в посока Тримонциум и затваряне на Тунела.
Чуйте още във видеото.
