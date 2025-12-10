ИЗПРАТИ НОВИНА
Разногласия между двата протеста в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:47
© Plovdiv24.bg
Днешната дата в Пловдив е паметна, днес явно един протест не ни стига, а имаме два, на които искат оставка. Това заяви организаторът на единия протест на пл. "Съедините"  Калоян Калинин, предава Plovdiv24.bg. Той заяви, че представлява група физически лица, на които им пука за Пловдив и за България.

По думите на протестиращите сегашното управление не работи за хората. 

Вторият протест е организиран от фондация за правата на животните "Гласът на безгласните". Двата протеста се подкрепят един друг за обща цел - оставка на правителството, но имат разногласия за това през кой маршрут да минат.

Полицията в града под тепетата е накрак, като според официалната информация затруднение на движението и забрана до 21:30 за преминаване на моторни превозни средства ще има по бул. "Шести септември“, в участъка между бул. "Руски“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, както и по бул. "Цар Борис III Обединител“ между бул. "България“ и ул. "Граф Игнатиев“. 

Крайната точка на едините протестиращи е пред Международен панаир Пловдив. Те изтъкнаха, че причината за това е провеждащият се в момента коледен базар на центъра и безопасността на десетките пловдивчани, които се разхождат с децата си.

Вторият протест обаче иска затваряне на бул. "Цар Борис III Обединител" в посока Тримонциум и затваряне на Тунела.

Чуйте още във видеото.



0
 
 
Протест в защита на Свинете? Така ли да го разбирам другия протест?
