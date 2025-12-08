ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:09Коментари (2)3067
© Plovdiv24.bg
Имотни експерти определиха кои са най-новите квартали на Пловдив, където можеш да получиш добър имот за среден бюджет.

По думите им това са "Остромила" и "Беломорски", както и жилищните кооперации в края на "Смирненски" и тези срещу новата сграда на Пловдивския университет.

Борислав Симеонов и Гинка Желязкова са категорични, че тези квартали са най-добри за инвестициия, но имат лоша инфраструктура, малко зелени площи и магазини. 

Те споделиха, че в началото на 2025 година цените в новите квартали са били около 1000 евро на квадрат, а в средата на годината цените се вдигнали с 20 процента. В началото на ноември цените са се стабилизирали. 

Според тях в момента човек може да си купи ново жилище на зелено за около 1300/1400 евро на квадрат в зависимост от квартала. При по-луксозните жилища сумата достига до 2000 евро.

"Като се събудим на 1 януари, нищо няма да се промени, освен че ще сме с друга валута. В момента купувачите казват: "Ще купуваме догодина, като паднат цените", а продавачите казват: "Ще продаваме догодина, като се качат цените".

Те коментираха, че няма балон в цените на имотите.  "Това не е балон. Услугите се вдигат, а цените на жилищата да не се вдигат. Защо? Те не са изкуствено завишени".

Брокерите очакват догодина нищо да не се промени.

"Първите тримесечия ще има изчакване на пазара, но от второто тримесечие ще започнат действителните сделки."


Още по темата: общо новини по темата: 500
29.11.2025 Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека едновременно
25.11.2025 Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
21.11.2025 Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
16.11.2025 Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цените на апартаментите остават високи
10.11.2025 В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, архитект е песимист
07.11.2025 Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да са живи и здрави селяците ако не бяха те щяхте да продавате на Мара в дивия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025
Специалисти оглеждат срутище на Бунарджика
09:36 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Черно-бяла Коледа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: