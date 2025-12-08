Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените

© Plovdiv24.bg Имотни експерти определиха кои са най-новите квартали на Пловдив, където можеш да получиш добър имот за среден бюджет.



По думите им това са "Остромила" и "Беломорски", както и жилищните кооперации в края на "Смирненски" и тези срещу новата сграда на Пловдивския университет.



Борислав Симеонов и Гинка Желязкова са категорични, че тези квартали са най-добри за инвестициия, но имат лоша инфраструктура, малко зелени площи и магазини.



Те споделиха, че в началото на 2025 година цените в новите квартали са били около 1000 евро на квадрат, а в средата на годината цените се вдигнали с 20 процента. В началото на ноември цените са се стабилизирали.



Според тях в момента човек може да си купи ново жилище на зелено за около 1300/1400 евро на квадрат в зависимост от квартала. При по-луксозните жилища сумата достига до 2000 евро.



"Като се събудим на 1 януари, нищо няма да се промени, освен че ще сме с друга валута. В момента купувачите казват: "Ще купуваме догодина, като паднат цените", а продавачите казват: "Ще продаваме догодина, като се качат цените".



Те коментираха, че няма балон в цените на имотите. "Това не е балон. Услугите се вдигат, а цените на жилищата да не се вдигат. Защо? Те не са изкуствено завишени".



Брокерите очакват догодина нищо да не се промени.



"Първите тримесечия ще има изчакване на пазара, но от второто тримесечие ще започнат действителните сделки."