© През изминалата неделя експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха проверка на територията на Руския пазар в града по сигнал за незаконна търговия със защитени диви пойни птици и като част от плановата дейност на институцията. Контролните действия са осъществени със съдействието на автопатрул на Жандармерията (ЖЗУ – Пловдив) и служители на Трето районно управление на МВР – Пловдив.



При пристигането на място проверяващите са установили клетки с диви пойни птици, предназначени за продажба. Лицата, извършващи незаконната търговия, са избягали от мястото, преди да бъдат установени. Експертите на РИОСВ – Пловдив са иззели общо 35 екземпляра защитени диви птици – щиглеци, конопарчета, скатии, зеленики и диви канарчета. След извършен оглед е констатирано, че птиците са в добро физическо състояние.



След приключване на необходимите действия всички иззети птици са пуснати на свобода в подходяща естествена среда в околностите на Пловдив, като са излетели безпроблемно и са се върнали в естественото си местообитание.



От РИОСВ – Пловдив напомнят, че улавянето, притежаването, излагането на публични места и търговията с диви защитени птици са забранени от закона и са действия, представляващи недопустима намеса в естествения им начин на живот. Освен че представлява грубо посегателство срещу дивата природа и лишаване на живи същества от свобода, подобни деяния са и законово наказуеми. Разпоредби на Закона за биологичното разнообразие защитават дивите животински видове, като забраняват изземането им от природата, което води до намаляване на популациите и нарушава природното равновесие.



За подобни нарушения са предвидени санкции, като за физически лица глобите са в размер от 100 до 5000 лева, а на юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 500 до 10 000 лева. РИОСВ – Пловдив ще продължи засиления контрол и съвместната работа с органите на МВР за ограничаване на незаконната търговия с диви животни и за опазване на биологичното разнообразие.



