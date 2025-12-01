© виж галерията Със запалване на светлините на коледната елха на пл. "Стефан Стамболов“ в Пловдив тази вечер започнаха коледно-новогодишните тържества. Празничната вечер откриха музикантите от Духов оркестър Пловдив с диригент Николай Гешев. След това Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" с ръководители Милка Толедова и Юлия Петрова изпълни любимите на малки и големи песни "Джинжъл белс", "Коледни вълнения", и "Нова година", предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Декември отново ни събира тук – в сърцето на Пловдив. Това са дни, които ни напомнят, колко е важно да бъдем заедно. Нека светлините да озарят не само Пловдив, а всяка една душа“ – каза в приветствието си кметът Костадин Димитров.



Заедно с децата той отброи от 10 до 1 и елхата грейна в хиляди разноцветни светлинки. Засия празничната украса по цялата главна.



На финала небето бе озарено от празнични фойерверки. След зарята всички се отправиха към пл. "Централен“ за откриването на най-новия проект – "Коледа в Пловдив“.



