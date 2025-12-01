ЗАРЕЖДАНЕ...
|Грейнаха светлините на коледната елха в центъра на Пловдив
"Декември отново ни събира тук – в сърцето на Пловдив. Това са дни, които ни напомнят, колко е важно да бъдем заедно. Нека светлините да озарят не само Пловдив, а всяка една душа“ – каза в приветствието си кметът Костадин Димитров.
Заедно с децата той отброи от 10 до 1 и елхата грейна в хиляди разноцветни светлинки. Засия празничната украса по цялата главна.
На финала небето бе озарено от празнични фойерверки. След зарята всички се отправиха към пл. "Централен“ за откриването на най-новия проект – "Коледа в Пловдив“.
