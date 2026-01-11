ИЗПРАТИ НОВИНА
Колко ни струваше магията на отминалата Коледа
Автор: Илиана Пенова 16:45
© ФОКУС
виж галерията
Коледните празници в наши дни не се ограничават само до няколкото официални почивни дни. Различните занимания, преживявания и традиции започват още в края на ноември. От коледните филми и джинджифиловите сладки, през украсата в дома и горещия шоколад пред камината, до превърналите се в безспорна тенденция през последните години коледни базари.

Те се утвърдиха като място за срещи, разходки и споделени моменти, където празничната атмосфера се усеща най-силно – сред светлините, музиката и ароматите на греяно вино и сладки изкушения. Ако допреди 3–4 години хората посещаваха коледни базари основно в града, в който живеят, то днес екскурзия в чужбина с цел посещение на такъв базар е напълно очаквано преживяване.

На фона на романтичната коледна картина обаче си задаваме един доста прагматичен, но неизменен въпрос – колко ще ни струва това преживяване?

Ето какво показва проверка на ФОКУС:

Коледни базари в Лондон



Лондон безспорно е една от топ дестинациите през декември. Причината, разбира се, са коледните базари.

Най-големият разход на един коледен базар се оказва храната, а Лондон не прави изключение. Порция от така обичаните от мнозина вурстчета струва около 10 паунда, което се равнява на 22,50 лв. или 11,40 евро. Разбира се, има и множество други предложения в сходен ценови диапазон.

Абсолютният хит – греяното вино – струва около 7 паунда, в зависимост от базара. Това прави приблизително 8 евро или 15,60 лв.

Сувенирите и украсата за дома и елхата са друг значителен разход. Красиви ръчно изработени украси за елха, които са много разпространени на коледните базари в Лондон, струват около 14 паунда, или 16 евро (31,40 лв.). По-достъпни варианти могат да се намерят и за около 10 паунда.

Хитовите за Лондон гумени патенца в различни костюми също се предлагат на базарите и струват между 10 и 15 паунда.

Оказва се, че ако искате да хапнете, да изпиете чаша греяно вино и да си вземете нещо за спомен, минималната сума, която трябва да предвидите, е около 32 паунда – 36,50 евро или приблизително 72 лева на човек.

Коледните базари в Будапеща



Будапеща е друга изключително популярна дестинация по Коледа, като и тук базарите са в центъра на интереса.

В унгарската столица едно от любимите лакомства на малки и големи е козуначеното коминче, което струва около 3900 форинта – близо 20 лева или 10 евро.

Коледните сладки пък са в диапазона от 1200 до 2500 форинта, което прави между 6 и 12 лева или приблизително 3–6 евро.

Известният за Будапеща гулаш се предлага на цени между 4850 и 6100 форинта – около 24–30 лева. Хотдог, вурстчета и подобни ястия започват от около 6500 форинта, или 32 лева.

"Скъпо е, но не по-скъпо от София“, споделят столичани, избрали да посрещнат празниците в Будапеща.

Коледен базар в Крайова 

Коледният базар в Крайова безспорно е хит сред българите през последните няколко години. Само на 70 км от България той става често избирана дестинация дори за еднодневни екскурзии. 

"Сувенирите си бяха скъпички около 50-60 леи", споделят българи посетили базара. Тези лей възлизат около 20 - 30 български лева.  Средната порция понички пък е 30 леи или около 12 лева, топлият шоколад 17  леи - 7 лева.

Коледни базари в нашата столица



Столичани, както и много гости на София, не пропускат да посетят Немския коледен базар, както и този пред НДК. И двата базара имат изразен европейски облик и цени, които по нищо не отстъпват на тези в популярните "коледни градчета“ в чужбина.

Сладки изкушения като казанлъшки понички и чурос струваха между 10 и 15 лева. Така обичаните вурстчета, хотдози и пържени картофки надминаваха сумата от 20 лева на порция.

Цената на греяното вино на базара пред НДК също впечатлява – 7 лева за класическо и 13 лева за малиново.

"Купихме на внука си една плюшена играчка, защото много я хареса. Не беше много голяма, а платихме 50 лева“, споделят граждани, излезли на коледна разходка в столицата.

Коледното село Чавдар



Коледното село на България, макар и да не може да се сравнява по мащаб с големите европейски базари, е много обичана дестинация, особено от столичани. На фона на цените в другите градове, там посетителите можеха да хапнат хотдог за 5 лева и пица за 12 лева. Празнично декорираните сладки бяха на цена между 8 и 12 лева, а украшенията и малките подаръчета варираха от 5 до 15 лева.

Коледен базар в Пловдив



Коледният базар в града под тепетата тази година се превърна в истинска сензация. Пловдивчани, столичани и жители на много други градове отделиха време да го посетят. Цените там са сходни с тези в столицата.

Хотдог, вурстчета и подобни ястия се предлагаха на цени от 15 до над 20 лева. Напитките също не изоставаха – чай с ром за 10 лева, топъл шоколад за 7 лева и минерална вода за 3 лева.

"Със семейството ми дойдохме от Пазарджик специално за базара. Честно казано, красив е, но цените са завишени. Реших да купя малък подарък на приятеля ми – ръчно изработено коледно украшение, което ми струваше 12 лева“, разказва млада дама, посетила базара.

Равносметката



Въпреки различията в мащаба, локацията и атмосферата, коледните базари – у нас и в чужбина – все по-ясно очертават една обща тенденция - празничното преживяване се превръща във все по-сериозен разход. Цените в европейските столици логично отразяват по-високия стандарт на живот, но сравнението с българските базари показва, че разликите постепенно се стопяват. Коледната магия остава силна и привлекателна, но за мнозина – все по-внимателно планирана. В крайна сметка изборът не е само къде да усетим празничния дух, а и колко сме готови да платим за него.


