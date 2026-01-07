ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 136 000 MWh сме потребили по Нова година
Ръст от близо 5% спрямо същия ден на предходната година бележи и товарът в електроенергийната система на страната в 18 часа на 25 декември 2025 г., когато достига малко над 5800 MW.
В Новогодишната нощ електропотреблението отбелязва ръст от над 6% спрямо 31.12.2024 г. и достига малко над 136 000 MWh при среднодневни температури над 3 градуса по-ниски от предходната година. На 1 януари 2026 г. електропотреблението в страната вече е с близо 10% по-високо от същия ден на 2025 г. и достига малко над 125 000 MWh при среднодневни температури над 4 градуса по-ниски от първия ден на 2025 г.
Максималният товар в електроенергийната система в Новогодишната нощ също бележи ръст от 8% спрямо този на 31.12.2024 г. и в 18 часа в последния ден на 2025 г. достига около 7100 MW.
На годишна база електропотреблението в страната също бележи ръст от 2,6 %, като през 2025 г. достига 38 млн. MWh, а през 2024 г. е в размер на 37 млн. MWh.
