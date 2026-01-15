© Зоната, където доскоро бе позициониран Коледният базар в Пловдив, вече се почиства, видя Plovdiv24.bg.



Мястото, което седмици наред събираше десетки пловдивчани и гости на града, днес изглежда съвсем различно. Доскоро там се разливаше греяно вино по плочките и се споделяха пържени картофи накрак, сега работят почистващи машини и екипи.



Празничната атмосфера постепенно отстъпва място на делника.



Дървените къщички бяха премахнати преди няколко дни. Сега дойде ред и на щателното почистване на пространството, което трябва да бъде върнато в обичайния си вид.



