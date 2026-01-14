ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делян Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!
Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност. Бъдете свободни, активни и отговорни граждани – защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.
Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.
Честит празник!
