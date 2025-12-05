ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не, това не е Ню Йорк, нито Лондон - Пловдив е!
Стотици автомобили са се озовали в тапата, която се е образувала по булевард "Пещерско шосе" на влизане откъм "Прослав" и Околовръстното.
"Да, това, което виждате на снимката, не е Ню Йорк, нито Лондон, нито Париж. Пловдив е! Но още по-лошото е, че не е само на това място. Подобни гледки почти всяка вечер са факт на всяка една от входно-изходните артерии на града ни - и Карловско шосе, и Пазарджишко, и къде ли още не...
Градът очевидно се задъхва, движението е отвратително, особено в час пик. Нужни са спешни мерки от господа управниците ни", не крие разочарованието си нашият читател.
