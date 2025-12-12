Сблъсък между 4 автомобила край Пловдив

© Plovdiv24.bg За ПТП с 4 автомобила край Пловдив научи Plovdiv24.bg. Произшествието е възникнало в посока Стряма, след моста от страната на Калековец, уточниха шофьори, преминали през мястото на катастрофата.



Към момента от ОД МВР Пловдив все още няма информация за сблъсъка и за това дали има ранени и пострадали участници. Движението обаче е затруднено.



Шофирайте внимателно!