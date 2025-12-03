ИЗПРАТИ НОВИНА
Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомобил за витрина без разрешение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18
©
Новият директор на Пловдивския общински инспекторат (ПОИ) Пламен Спасов даде първата си пресконференция, на която представи насоките за работа и предстоящите промени в контролната дейност на институцията, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Нашата цел е да подпомагаме контролните функции на кмета на Пловдив. През този месец, откакто съм начело на ПОИ, вече мога да кажа какво ще променим“, заяви Спасов.

По думите му инспекторите ще работят много по-активно през нощта, както и в събота и неделя. Предвижда се и по-добра мобилност чрез използване на служебни автомобили.

В момента се разработва и нов сайт на инспектората, чрез който гражданите ще могат да се информират подробно за правомощията и дейността на институцията.

Спасов отчете, че през изминалия месец са извършени 1042 проверки, съставени са 63 акта и 71 констативни протокола.

"Работим активно за опазването на чистотата на атмосферния въздух, контрола на строителните обекти, както и за недопускане на превозни средства да излизат с кални гуми или без платнища“, допълни директорът.

Екипите реагират и на сигнали за палене на огньове и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Само в район "Тракия" през последния месец са наложени глоби от по 300 лева на нарушители.

"Крайно неприятно е да виждаме празен контейнер, а около него – насипни боклуци“, коментира Спасов.

В творческия квартал "Капана“ инспекторите са извършили 80 проверки и са съставили 5 акта на заведения за неправомерно разполагане на маси върху по-голяма площ от разрешената. Пример е сладкарница "Нико“, която използва ретро автомобили като атрактивна витрина, но без съответното разрешение.

Друг сериозен проблем, по думите на Спасов, е разкопаването на тротоари и пътни участъци от строителни фирми и ВиК, както и последващото им некачествено възстановяване. Санкциите са значителни – от 1000 до 4000 лева за физически лица и от 3000 до 6000 лева за юридически.

"Много усилия ни отнема паркирането. Масово хората си пазят местата с гуми, туби и каквото намерят“, обясни Спасов.

Той напомни, че фирмите, които разполагат със закупени паркоместа, са длъжни да ги освобождават през събота и неделя.



