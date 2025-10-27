ИЗПРАТИ НОВИНА
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (3)3626
Инж. Пламен Спасов ще оглави Пловдивския общински инспекторат /ПОИ/, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, посочи Костадин Димитров.

Инж. Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт.

Бил е два мандата кмет на Община "Родопи“.

Той ще поеме управлението на Инспектората на 3 ноември /понеделник/, когато е предвидена среща с екипа. Амбицията му е да надгради текущите дейности и да въведе допълнителна ефективност и прозрачност в работата на институцията.

Договорът на досегашния директор Костадин Костов ще бъде прекратен по взаимно съгласие.







Два мандата бил кмет на община Родопи! Той е съсипа тази община ,още три мандата не може да си стъпи на краката пък сега и пост пак ще заема в община Пловдив ,аман от такива н@@@@@и!
0
 
 
колко ли се е насрал така да го гонят.
0
 
 
Единият бригадир се налапа, идва следващият. Имал следдипломна квалификация - тоя ли, дето му е трудно да си напише името на бял лист хартия без правописна грешка, айде бегайте!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

