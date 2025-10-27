ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
"Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, посочи Костадин Димитров.
Инж. Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт.
Бил е два мандата кмет на Община "Родопи“.
Той ще поеме управлението на Инспектората на 3 ноември /понеделник/, когато е предвидена среща с екипа. Амбицията му е да надгради текущите дейности и да въведе допълнителна ефективност и прозрачност в работата на институцията.
Договорът на досегашния директор Костадин Костов ще бъде прекратен по взаимно съгласие.
