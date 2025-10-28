ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Новият шеф на пловдивското ФБР: Служителите са умърлушени, трябва им самочувствие
Спасов се е отказал от конкурса за член на Съвета на директорите на "Летище Пловдив" ЕАД.
Амбицията му е да се даде импулс за по-сериозна работа на инспектората. Сред първите задачи на екипа са спазването на правилата в творческия квартал "Капана", ликвидирането на незаконните сметища в Пловдив, наднорменият шум.
"Искам да наложа ПОИ като институция да стане по-разпознаваем, както е структурата в София. Да сме в помощ на жителите. И друго - гледам служителите - едни такива умърлушени. Искам да им дадем самочувствие" - заяви новият директор. Не на последно място поставя разработването на хубав сайт.
"Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, каза по повод рокадата кметът Костадин Димитров.
Инж. Пламен Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. Бил е два мандата кмет на Община "Родопи“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 56 мин.
0
преди 3 ч. и 11 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 3 ч. и 18 мин.
0
преди 6 ч. и 12 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025
Кметът на "Тракия": Монтирахме 19 нови стойки за велосипеди
10:39 / 28.10.2025
Кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на Българ...
10:28 / 28.10.2025
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автома...
09:23 / 28.10.2025
Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги...
08:36 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS