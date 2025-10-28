Новият шеф на пловдивското ФБР: Служителите са умърлушени, трябва им самочувствие

© Новият директор на Пловдивския общински инспекторат (известен още и като пловдивското ФБР) Пламен Спасов ще работи за утвърждаване на звеното като институция и за отварянето към граждани и медии. Това съобщи самият той за Plovdiv24.bg.



Спасов се е отказал от конкурса за член на Съвета на директорите на "Летище Пловдив" ЕАД.



Амбицията му е да се даде импулс за по-сериозна работа на инспектората. Сред първите задачи на екипа са спазването на правилата в творческия квартал "Капана", ликвидирането на незаконните сметища в Пловдив, наднорменият шум.



"Искам да наложа ПОИ като институция да стане по-разпознаваем, както е структурата в София. Да сме в помощ на жителите. И друго - гледам служителите - едни такива умърлушени. Искам да им дадем самочувствие" - заяви новият директор. Не на последно място поставя разработването на хубав сайт.



"Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, каза по повод рокадата кметът Костадин Димитров.



Инж. Пламен Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. Бил е два мандата кмет на Община "Родопи“.