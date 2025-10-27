ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
Той е един от шестимата допуснати до устния изпит за представител на държавата за пловдивския аеропорт.
"Аз съм авиационен специалист и летището ми е слабост. Отказах се, защото този конкурс много се проточи" - каза за Plovdiv24.bg той. Сподели, че вече се е обадил в Министерството на транспорта и съобщенията, за да съобщи за решението си.
Самата конкурсна процедура е на финалната права и предстои провеждането на устния изпит, по време на който кандидатите трябва да защитят подготвената от тях концепция за развитие на пловдивското летище. След това комисията ще представи становище за представянето на всеки от кандидатите до принципала МТС.
Припомняме, че през м. май изпълнителният директор на летище "Пловдив" Дойчин Ангелов е освободен от длъжността, която заема, както и от Съвета на директорите на летището. На негово място е назначен Красимир Пешев. В тричленния борд освен изпълнителният директор Красимир Пешев, влизат Тодор Шопов и Владимир Огнянов, който пък е временно назначен до финализиране на конкурса за мястото на Дойчин Ангелов.
В надпреварата за представител на държавата участват седем кандидати, обявиха през м. август от транспортното ведомство. Това са: Владимир Панайотов Зайков; Пламен Димитров Спасов; Стефан Иванов Христозов; Владимир Пламенов Огнянов; Михаил Светославов Благомиров; Калоян Христов Георгиев; Миглена Александрова Александрова-Глам.
През м. септември от МТС съобщиха, че двама кандидати са отпаднали - Калоян Христов Георгиев и Миглена Александрова Александрова-Глам. В последствие на сайта на министерството е публикувана информация, че г-жа Александрова-Глам е допълнително допусната до устната част.
Очаква се до края на ноември да има избран титуляр в борда на летище "Пловдив".
