|Седем кандидати за шеф на летище "Пловдив"
В момента в тричленния борд влизат изпълнителният директор Красимир Пешев, Тодор Шопов и Владимир Огнянов. Последният е временно назначен до финализиране на конкурса за мястото на Дойчин Ангелов.
В надпреварата за представител на държавата участват Владимир Панайотов Зайков; Пламен Димитров Спасов; Стефан Иванов Христозов; Владимир Пламенов Огнянов; Михаил Светославов Благомиров; Калоян Христов Георгиев; Миглена Александрова Александрова-Глам.
Припомняме, че МТС обяви в един и същи ден конкурси за избор на членове на Съвета на директорите - представител на държавата в Национална компания "Железопътна инфраструктура“, "Български пощи“ ЕАД, "Летище Пловдив“ ЕАД и "Пристанище Варна“ ЕАД. Допуснатите кандидати са съответно:
- За НКЖИ - Александър Методиев Станоев;
- За "Български пощи“ ЕАД - Здравко Асенов Анакиев;
- За "Пристанище Варна“ ЕАД има най-много кандидати - Ивайло Славов Гавраилов; Фридрих Георгиев Катцер; Костадин Славчев Димитров; Кирил Василев Карагьозов; Румен Александров Арабаджиев; Димитър Веселинов Илиев; Явор Димитров Димитров; Любомир Русев Добрев; Валентин Йорданов Баев; Божидар Костадинов Чапаров; Тихомир Илиев Тодоров; Мариета Александрова Манолова; Снежина Любомирова Ковачева; Александър Миладинов Александров.
Не се посочва кога ще бъде следващият етап от конкурса.
Напрежение в КЦМ, работниците искат по-високи заплати!
17:32 / 20.08.2025
Тежка интелектуална инвалидност пред Lidl
17:11 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"
15:39 / 20.08.2025
Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
15:54 / 20.08.2025
Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществе...
14:29 / 20.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
