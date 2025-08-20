Седем кандидати за шеф на летище "Пловдив"

© Министерство на транспорта и съобщенията обяви допуснатите кандидати за член на Съвета на директорите на "Летище Пловдив" ЕАД. Седмина са преминалите първото сито на конкурса, обявен след освобождаването на тогавашния изпълнителен директор Дойчин Ангелов, предава Plovdiv24.bg.



В момента в тричленния борд влизат изпълнителният директор Красимир Пешев, Тодор Шопов и Владимир Огнянов. Последният е временно назначен до финализиране на конкурса за мястото на Дойчин Ангелов.



В надпреварата за представител на държавата участват Владимир Панайотов Зайков; Пламен Димитров Спасов; Стефан Иванов Христозов; Владимир Пламенов Огнянов; Михаил Светославов Благомиров; Калоян Христов Георгиев; Миглена Александрова Александрова-Глам.



Припомняме, че МТС обяви в един и същи ден конкурси за избор на членове на Съвета на директорите - представител на държавата в Национална компания "Железопътна инфраструктура“, "Български пощи“ ЕАД, "Летище Пловдив“ ЕАД и "Пристанище Варна“ ЕАД. Допуснатите кандидати са съответно:



- За НКЖИ - Александър Методиев Станоев;



- За "Български пощи“ ЕАД - Здравко Асенов Анакиев;



- За "Пристанище Варна“ ЕАД има най-много кандидати - Ивайло Славов Гавраилов; Фридрих Георгиев Катцер; Костадин Славчев Димитров; Кирил Василев Карагьозов; Румен Александров Арабаджиев; Димитър Веселинов Илиев; Явор Димитров Димитров; Любомир Русев Добрев; Валентин Йорданов Баев; Божидар Костадинов Чапаров; Тихомир Илиев Тодоров; Мариета Александрова Манолова; Снежина Любомирова Ковачева; Александър Миладинов Александров.



Не се посочва кога ще бъде следващият етап от конкурса.