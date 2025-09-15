ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"
Автор: Диана Бикова 19:24Коментари (0)65
©
Двама кандидати са отпаднали от конкурса за директор на летище "Пловдив" и надпреварата продължават петима души. Това става ясно от публикуваните в сайта на Министерството на транспорта и съобщенията резултати за допуснатите до устната част на конкурсите за шефове в държавни предприятия, предава Plovdiv24.bg.

До следващия етап са допуснати Владимир Панайотов Зайков; Пламен Димитров Спасов; Стефан Иванов Христозов; Владимир Пламенов Огнянов и Михаил Светославов Благомиров. Те са получили оценка по-висока от определената в методиката за оценяване на представените от тях концепции за развитие на пловдивския аеропорт. Отпаднали са Калоян Христов Георгиев и Миглена Александрова Александрова-Глам. 

Припомняме, че МТС обяви в един и същи ден конкурси за избор на членове на Съвета на директорите - представител на държавата в Национална компания "Железопътна инфраструктура“, "Български пощи“ ЕАД, "Летище Пловдив“ ЕАД и "Пристанище Варна“ ЕАД.

Кандидатът за НКЖИ Александър Методиев Станоев не е успял успешно да защити концепцията си и не е допуснат до интервю. Здравко Асенов Анакиев продължава напред за "Български пощи“ ЕАД. 

Конкурсната комисия е допуснала всички кандидати за "Пристанище Варна“ ЕАД. За поста има най-много кандидати - 14. Те са Ивайло Славов Гавраилов; Фридрих Георгиев Катцер; Костадин Славчев Димитров; Кирил Василев Карагьозов; Румен Александров Арабаджиев; Димитър Веселинов Илиев; Явор Димитров Димитров; Любомир Русев Добрев; Валентин Йорданов Баев; Божидар Костадинов Чапаров; Тихомир Илиев Тодоров; Мариета Александрова Манолова; Снежина Любомирова Ковачева; Александър Миладинов Александров.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на електронните си пощи за деня и часа на провеждане на интервютата.


Още по темата: общо новини по темата: 510
10.09.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/85 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
МУ Пловдив откри 80-ата си академична година
16:01 / 15.09.2025
Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
16:21 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
15:41 / 15.09.2025
Министърът на образованието в Пловдив: Най-лошото за едно дете е ...
15:19 / 15.09.2025
Масови арести в Пловдив
12:23 / 15.09.2025
Кметът: Младите математици имат нужда от свой дом
13:00 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Работници от ВМЗ Сопот протестират срещу забавени заплати
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: