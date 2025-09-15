Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"

© Двама кандидати са отпаднали от конкурса за директор на летище "Пловдив" и надпреварата продължават петима души. Това става ясно от публикуваните в сайта на Министерството на транспорта и съобщенията резултати за допуснатите до устната част на конкурсите за шефове в държавни предприятия, предава Plovdiv24.bg.



До следващия етап са допуснати Владимир Панайотов Зайков; Пламен Димитров Спасов; Стефан Иванов Христозов; Владимир Пламенов Огнянов и Михаил Светославов Благомиров. Те са получили оценка по-висока от определената в методиката за оценяване на представените от тях концепции за развитие на пловдивския аеропорт. Отпаднали са Калоян Христов Георгиев и Миглена Александрова Александрова-Глам.



Припомняме, че МТС обяви в един и същи ден конкурси за избор на членове на Съвета на директорите - представител на държавата в Национална компания "Железопътна инфраструктура“, "Български пощи“ ЕАД, "Летище Пловдив“ ЕАД и "Пристанище Варна“ ЕАД.



Кандидатът за НКЖИ Александър Методиев Станоев не е успял успешно да защити концепцията си и не е допуснат до интервю. Здравко Асенов Анакиев продължава напред за "Български пощи“ ЕАД.



Конкурсната комисия е допуснала всички кандидати за "Пристанище Варна“ ЕАД. За поста има най-много кандидати - 14. Те са Ивайло Славов Гавраилов; Фридрих Георгиев Катцер; Костадин Славчев Димитров; Кирил Василев Карагьозов; Румен Александров Арабаджиев; Димитър Веселинов Илиев; Явор Димитров Димитров; Любомир Русев Добрев; Валентин Йорданов Баев; Божидар Костадинов Чапаров; Тихомир Илиев Тодоров; Мариета Александрова Манолова; Снежина Любомирова Ковачева; Александър Миладинов Александров.



Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на електронните си пощи за деня и часа на провеждане на интервютата.