Пламен Спасов е новият директор на Пловдивския общински инспекторат /ПОИ/. Той бе представен на екипа от заместник-кмета по обществен ред и сигурност Ангел Славов.



"Надявам се, че Пловдивският общински инспекторат ще продължи да работи за утвърждаването на институцията като гарант за ред, прозрачност и справедливост в общината. Това е една от структурите, които пряко отразяват отношението на администрацията към гражданите и съм сигурен, че чрез ежедневната си работа ПОИ ще продължи да защитава обществения ред“, посочи Ангел Славов.



"За мен е чест и отговорност да застана днес пред Вас като директор на Общинския инспекторат. Приемам позицията с ясното съзнание за важността на тази работа – да гарантираме спазването на правилата, да пазим обществения интерес и да създаваме по-добра среда за всички граждани“, подчерта Пламен Спасов.



Той посочи, че зад всеки успешен екип стоят хора с опит, професионализъм и желание за справедливост.



"Убеден съм, че тук има точно такива хора. Моето намерение е да работим в дух на откритост, доверие и взаимно уважение. Искам да ви уверя, че ще държа на прозрачността, обективността и отговорността във всяко наше действие. Ще насърчавам диалога, инициативността и идеите, защото най-добрите решения често идват от хората, които са всеки ден "на терен“. Вярвам, че заедно можем не само да поддържаме високите стандарти, но и да ги надграждаме“, допълни Пламен Спасов.



Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. Бил е два мандата кмет на Община "Родопи“.